Clipe de panică pentru Andreea Bălan! Fiica a ei a ajuns de urgență la spital. Cum se simte acum

Andreea Bălan a suferit o nouă dramă, la șapte luni de când a devenit mamă pentru a doua oară. Cântăreața a ajuns de urgență la spital cu fiica ei cea mică. Cum se simte acum?

Zilele trecute, Andreea Bălan a fost întreruptă la repetiții de un telefon din partea soțului ei, George Burcea. Vedeta a primit vestea că fetița ei cea mică, Clara, înghițise un lucru și leșinase. Alertată de apel, vedeta a plecat în grabă spre micuța sa.

Cântăreața a declarat că nu a mai trecut niciodată prin asemenea stări, nici atunci când s-a despărțit, sau când a pierdut bani ori chiar locuința. Invitată în platoul emisiunii de noapte ”Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos, artista a descris experiența astfel: ”Am murit”.

„Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa… N-am simțit niciodată”, a povestit Andreea Bălan, la Antena 1.