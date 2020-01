Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au crezut că nu aud bine. Ce a putut să spună Petra, la numai 3 ani

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au fost surprinși de o replică uimitoare pentru un copil de doar 3 ani. Cum i-a surprins micuța pe părinții săi?

Vedetele formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de aproape 3 ani care îi surprinde zilnic. Recent, Cristina și Mădălin au fost surprinși de o replică foarte realistă a micuței, într-o discuție cu părinții săi. Fosta prezentatorea de televiziune a vorbit cu aceștia despre cum se nasc copiii. Deși încă extrem de mică, a spus că nu crede în mitul spus de majoritatea părinților care arată că barza îi aduce pe copii.

„Petra, fetița mea are doi ani jumătate și știe că tati pune o sămânță în burtica mamei. Într-o seară a venit și ne-a zis: Mitul cu barza nu se mai aplică copiilor din ziua de azi”, a spus amuzată Cristina, pentru unica.ro.

Amintim că soția lui Mădălin Ionescu a acceptat provocarea vieții sale. Fosta prezentatoare de televiziune s-a implicat într-un proiect foarte important pentru ea, Survivor România. În acest timp, soțul ei se pregătește de plecarea ei și de perioada grea în care micuța lor va fi nevoită să nu o mai aibă pe mamă alături. Acesta este de părere că pentru soția sa este o provocare extraordinară și că este o oportunitate de a-și arăta calitățile și de a-și testa proproiile vulnerabilități.

„Nu îmi este ușor, dar Survivor Romania este provocarea extrema pe care nu am putut sa o refuz! In sufletul meu este furtuna… 😌. Nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Tot ce am obținut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învățat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Așa am reușit să îmi construiesc un psihic puternic și un echilibru emoțional. Eu sunt Survivor!”

Cristina Șișcanu