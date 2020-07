Cum arată acum fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan. Albert este de nerecunoscut

Albert s-a transformat într-un adevărat adolescent! Cum arată acum fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan? A luat clar frumusețea mamei sale.

Romanița Iovan are cu ce să se mândrească! Albert este unicul lui al lui Adrian Iovan, aviatorul care a murit în tragicul accident din Munții Apuseni care s-a petrecut în urmă cu 6 ani. Juniorul care a luat privirea pătrunzătoare a tatălui său împlinește în luna octombrie a anului curent 14 ani, dar a reușit deja să-și întreacă mama la înălțime. Acesta este sportiv și învață la ”International British School of Bucharest”, e pasionat de științele exacte, dar în aceeași măsură iubește și arta, moștenire de la cea care i-a dat viață, în special pentru literatură și pentru desen.

Creatoarea de modă s-a războit cu fosta iubită a regretatului pilot pentru ca moștenirea lăsată de Adrian Iovan să intre în posesia fiului său. Albert este acum cel care a avut câștig de acuză, deci se poate bucura de lucrurile care au mai rămas de pe urma tatălui său. Tânărul deține acum casa pilotului, după ce fosta concubină a lui Adrian Iovan și-a cerut drepturile în instanță asupra imobilului din considerente neînțelese din punct de vedere legal.

„L-am crescut independent, adică mi-am dorit să îi dau libertatea de mic. L-am trimis în prima tabără la trei ani și zece luni. Era cel mai mic de acolo din tabără. Și a repetat figura ani la rând. Deci în fiecare an pleacă în cel puțin o tabără. Am dorit ca în momentul în care a crescut mai mare și am putut să am discuții serioase cu el, orice ar vrea să facă sau orice gând are să mi-l comunice. Nu l-am bătut niciodată”

Romanița Iovan (Sursa: Kanal D)