Cum arată acum Dana, soția lui Adrian Năstase. Are aproape 70 de ani FOTO

Luna aceasta, pe data de 22 iunie, Adrian Năstase va împlini 70 de ani, însă e mai în formă ca niciodată. Adrian Năstase se pregătesc să sărbătorească 35 de ani de căsnicie, iar recent, Adrian Năstase și soția sa, Dana, s-au bucurat de câteva zile de vacanță.

Cum arată acum Dana, soția lui Adrian Năstase

“La sfârşitul săptămânii trecute, am petrecut câteva zile la Dunăre, cu câţiva prieteni. Am profitat si am vizitat din nou Mânăstirea Maglavit – ascultând încă o dată povestea despre minunile ciobanului Petrache Lupu – dar şi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin. Am admirat acvariul cu peştii din Dunăre şi am făcut o plimbare prin Parcul arheologic ce include Portalul (piciorul) Podului roman construit de Apollodor din Damasc între 103 şi 105, precum şi ruinele Castrului român sau ale Termelor. Pe strada cu Muzeul se află şi casa în care a locuit bunica Danei”, a povestit fostul premier, potrivit OK Magazine.

Adrian şi Dana Năstase vor sărbători luna viitoare 35 de ani de căsătorie.

Vor să ajungă la nunta de aur

În anul 2010 Adrian Năstase și soția sa, Dana, au sărbătorit nunta de argint. Cei doi se trezesc în fiecare dimineață la ora 7:30, iar Dana, după cum a lăudaat-o soțul ei, face cea mai bună cafea din lume. De altfel, tabietul familiei este unul sfânt, nu se abat de la el niciodată, iar o cafea bună îi incită mereu la conversații lungi și plăcute, când fac planuri, își împărtășesc noutăți, păreri, sfaturi. Diminețile sunt pentru ei cele mai plăcute ceasuri ale unei zile de lucru. În plus, amândoi își supravgehează alimentația, fac mișcare și își controlează bine stresul. Cei doi mai au și un vis: să jungă la nunta de aur.

Adrian Năstase este și un romantic incurabil, cumpărându-i soției foarte des buchete de trandafiri sau flori de câmp, preferatele soției. În plus, Adrian Năstase nu a renunțat la a-i spune elegantei sale soții ”te iubesc” foarte des.