Cum arată acum cea mai frumoasă soție de fotbalist, după ce a învins cancerul

Cum arată cea mai frumoasă soție de fotbalist și cum a reușit să treacă peste cea mai grea perioadă din viața sa? Soțul i-a fost alături tot timpul.

Sara Carbonero este o jurnalistă sportivă cunosocută în Spania. Aceasta a avut parte de o perioadă extrem de grea în viața sa, moment în care s-a luptat cu cancerul. În ultimul an a trecut prin cure parcă interminabile cu chimioterapie și a încercat să învingă boala secolului, lucru pe care l-a și făcut.Aceasta a depășit partea cea mai grea chiar în luna mai a lui 2019. Soția lui Iker Casillas a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Luna aceasta, Sara și-a făcut curaj și a pozat pentru coperta revistei Elle Spaniei, cu părul ei natural, având o coafură pe care nu mulți au știut-o până acum.

Curajul său și gestul deosebit de a se arăta fără perucă a cucerit mai mult decât 2.7 milioane de oameni. În ultima vreme aceasta este din ce în ce mai apreciată de internauți cu zeci de mii de like-uri și comentarii care mai de care mai încurajatoare. La ultimele poze, fanii au sesizat că aceasta câștigă în greutate și că starea ei se îmbunătățește. ”Câte kilograme ai? Arăți mai bine acum”, i-a scris un fan. ”Ești spectaculoasă acum, că ai luat puțin în greutate”, a scris un alt comentator. ”Fața ta e tot mai rotundă” și ”Te-ai îngrășat puțin, deci ești pe drumul cel bun” au fost câteva dintre reacțiile de pe Instagram.

Într-un interviu pentru Elle Spania, femeia a susținut că în ultimul an a învățat că ”nu poți controla totul și că trebuie să trăiești în prezent”. De când a fost diagnosticată cu cancer aceasta trăiește altfel.

”Când mă trezesc, mă gândesc la cel puțin trei lucruri pe care le am și pentru care mă consider privilegiată. Meditez și practic exerciții de respirație zilnic. Le recomand, mie mi-au schimbat viața. E bine să avem acel puțin timp cu noi, să ne întrebăm ce vrem în viață, să învățăm să ne ascultăm. Să simt nisipul sub picioarele mele, sunetul valurilor, să văd un apus pe terasă cu prietenii mei”

Sara Carbonero