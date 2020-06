Cum arată această fată de la gât în jos! Are un chip de păpușă Barbie, dar trupul ei este în total contrast FOTO

O tânără din Rusia surprinde cu un chip extrem de angelic, niște trăsături perfecte de păpușă și cu niște ochi mari asemănători desenelor animate japoneze. Șocul vine atunci când privești de la gât în jos! Cum arată rusoaica?

O tânără din Rusia are un chip de păpușă și un trup total în contrast

Julia Vins are un chip extrem de angelic. Tânăra de 23 de ani nu a ieșit în evidență doar datorită trăsăturilor extrem de fine de păpușă și a ochilor mari asemănători desenelor animate japoneze, ci și datorită contrastului asigurat de trupul său parcă sculptat. Rusoaica în vârstă de 23 de ani a ajuns cunoscută peste tot în lume drept „Barbie cu mușchi” sau fata cu trup ca al lui Hulk. Are mii de admiratori pe rețelele de socializare care se împart în mare parte în două tabere. Dacă doamnele și domnișoarele care o urmăresc îi cer sfatul pentru un ten parcă de ceramică la fel pe cel care-l are, bărbații o întreabă despre creșterea masei musculare sau o redefinire a trupului ori exerciții și alimentația potrivită.

Julia a început să practice culturismul la 15 ani, iar după doar un an a decis că programul nu e potrivit pentru ea, așa că a trecut la powerlifting, ulterior începând să participe la diverse competiții și Campionate Mondiale. Greutățile cu care lucreză dau bătăi de cap și unor bărbați, acestea fiind cuprinse între 100 și 235 de kg. Printre pasiunile sale se numără și cafeaua. Rusoaica și-a deschis propria cafenea unde își îndeplinește periodic visul de barista.

„Îmi place această comparați: Barbie musculoasă”