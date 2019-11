Cum ar putea pierde Iohannis alegerile, în viziunea lui Mircea Badea. Ce se întâmplă cu Viorica Dăncilă

Prezentatorul TV a revenit la subiectul alegerilor, în seara de luni, în cadrul emisiunii sale de pe Antena 3. Mircea Badea a vorbit despre modul în care actualul președinte Klaus Iohannis ar putea pierde alegerile, turul 2 al scrutinului electoral, care va avea loc pe data de 24 noiembrie 2019. Românii își vor putea exprima votul pe respectiva dată, în vederea alegerii viitorului lider al țării.

Cum ar putea pierde Iohannis alegerile, în viziunea lui Mircea Badea

Cunoscutul prezentator TV de la Antena 3 și-a exprimat clar opinia legată de următorul tur al prezidențialelor din 2019. Mircea Badea nu crede, la fel cum au spus mulți, că alegerile sunt ca și câștigate, de către Klaus Iohannis. Totodată, Viorica Dăncilă, candidatul PSD de la prezidențiale a demonstrat, în cadrul primului tur, de pe 10 noiembrie, că este un adversar politic destul de puternic.

Moderatorul a spus în direct, luni seară, că nu exclude abosolut nicio variantă pentru al doilea scrutin al prezidențialelor. Mai mult, Mircea Badea a mai adăugat că dacă este atât de clar, în viziunea multora, că Iohannis a câștigat deja alegerile din 2019, votul din 24 noiembrie nici nu ar mai avea rost. ”Atunci de ce să mai facem aceste alegeri?!”, a întrebat retoric vedeta de la Antena 3.

„Alegerile acestea nu sunt despre Viorica Dăncilă. Nici nu cred că voi rosti de prea multe ori numele Viorica Dăncilă, pentru că nu mi se pare important. Aceste alegeri sunt despre Klaus Iohannis. Cred că votul va fi strict pro sau contra Iohannis. Sau contra PSD. Cred că domnul Iohannis are șanse să piardă aceste alegeri. Nu mari, mici, dar are. Pentru că dacă nu ar avea nicio șansă să piardă Iohannis aceste alegeri, de ce le mai facem”, a declarat Mircea Badea.

Ce i-a transmis Viorica Dăncilă lui Klaus Iohannis?

„Eu chiar de azi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere unu la unu, o dezbatere în care în primul rând trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat. Domnul Iohannis cât a realizat din ceea ce a promis, iar eu să spun ce am făcut cât am fost premierul României”, a declarat, recent, Viorica Dăncilă.