Cum ar fi poreclită Kate Middleton de către angajaţi. Nu îi face deloc cinste Prinţesei de Wales

De multe ori, poreclele sunt atribuite unor persoane sub forma unui gest de afecțiune. Prințesei de Wales însă i s-a oferit unul care fără îndoială nu a reprezentat vreo apropiere emoțională.

Dezvăluirile făcute de biograful neoficial al lui Meghan Markle și al Prințului Harry, Omid Scobie, în lucrarea Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, sunt neașteptate.

În lucrarea Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, redactată de biograful neoficial al ducilor de Sussex, Meghan Markle și Prințul Harry, se fac dezvăluiri surprinzătoare despre Kate Middleton, care părea să fie cât de cât ferită de scandalurile de la Casa Regală britanică.

Soția Prințului William a ajuns în centrul atenției, după ce lucrarea a fost lansată. Omid Scobie a vorbit în noua carte despre munca part-time a lui Kate Middleton, având responsabilități limitate ca membră a Familiei Regale britanice, dar nu numai.

Biograful cuplului format din Meghan Markle și Prințul Harry a dezvăluit și ce poreclă mai puțin frumoasă are cumnata ducelui de Sussex.

Ce poreclă a primit Kate Middleton din partea angajaților

În cartea pe care a lansat-o, Omid Scobie spune că angajații de la Casa Regală britanică nu o plac chiar atât de mult pe Kate Middleton, în ciuda imaginii promovate pentru public. Se pare că aceștia i-au oferit partenerei de viață a Prințului William o poreclă ofensatoare, anume „Katie Keen”.

Ce înseamnă porecla „Katie Keen”, primită de soția Prințului William

„Katie Keen” se traduce prin „Kate cea vicleană”, porecla primită de partenera de viață a moștenitorului tronului britanic fiind inspirată de personajul principal și eroina din adaptarea cinematografică Stepford Wives a lui Ira Levin.

