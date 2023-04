Cum ar fi încălcat Cătălin Bordea contractul cu cei de la America Express. Producătorii emisiunii l-ar putea penaliza

După o cursă nebună și situații periculoase, Drumul Aurului și-a găsit câștigătorii, însă fericirea lor ar putea fi umbrită de o greșeală pe care unul dintre ei a făcut-o, probabil fără să își dea seama. Cum ar fi încălcat Cătălin Bordea contractul cu cei de la America Express. Actorul ar putea fi bun de plată.

A spus DA unei experiențe unice în viață, pornind pe Drumul Aurului fără prea mari speranțe că se va întoarce acasă cu marele premiu. La finalul unei curse nebune, ce i-a pus de multe ori în situații extrem de dificile, ajutându-i să-și depășească limitele, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express și cei 30.000 de euro puși la bătaie.

„Am câștigat răbdare, am câștigat un frate, am câștigat amintiri fantastice, am câștigat mai multă încredere in mine, am câștigat respectul oamenilor pe care ii iubesc și cel mai important ,multe mesaje de la telespectatori care au ras și au plâns alături de noi. VIVA Congo Grand la toată lumea!!!”, a scris Cătălin Bordea, pe o platformă de social media, imediat după difuzarea marii finale la TV.