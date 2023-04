Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Cătălin Bordea. Boala de care a suferit Livia  

Mulți îl cunosc pe comediant datorită show-urilor sale, dar știi cum arată și cu ce se ocupă soția lui Cătălin Bordea? Livia este o celebritate pe Instagram, acolo unde are o mulțime de urmăritori, dar puțini știu cu ce se ocupă aceasta.

Cătălin Bordea a câștigat alături de Nelu Coreea America Express. Cei doi au reușit să obțină marele premiu de 30.000 de euro. Echipa lor a fost mai puternică decât cea formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Ajuns în atenția publicului, mulți s-au întrebat cum arată și cu ce se ocupă soția lui Cătălin Bordea.

Livia lucrează într-un domeniu complet diferit față de partenerul ei de viață.

Cătălin Bordea și Livia s-au cunoscut în 2012. Ea este din Măcin, județul Tulcea, dar a venit în București în urmă cu mulți ani.

Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar în 2014 au făcut cununia civilă. S-au căsătorit religios în 2019. Între ei este o diferență de cinci ani. Livia are 33 de ani, iar Bordea a împlinit 38 de ani în decembrie.

Livia Bordea este instructor de kangoo jumps. Înainte, ea a lucrat ca stewardesă și a locuit o perioadă în Dubai.

Cei doi formează un cuplu foarte sudat, dar Livia nu iubește camerele și este discretă cu aparițiile în peisajul monden.

Livia Bordea este pasionată de fitness și sport.

Comediantul a povestit că s-a îndrăgostit de ea instant. Totul a început pe internet, iar de acolo, lucrurile au evoluat.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?’ și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o’, a spus Bordea.

Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Comediantul trebuia să participe la America Express alături de soția lui. Se pare că Livia s-ar fi răzgândit în ultimul moment.

Bordea a spus că ea a fost cea care a propus să facă echipă în cadrul show-ului.

Livia ar fi spus că o echipă formată din doi prieteni s-ar descurca mai bine decât un cuplu.

Livia Bordea este toată numai un zâmbet, așa cum a descris-o și Cătălin. Dar doar apropiații știu că ea a suferit de o boală care afectează din ce în ce mai mulți oameni.

Livia a suferit de depresie și și-a găsit curajul să vorbească despre acest lucru.

„Citeam azi undeva că depresia e atunci când corpul tău luptă să supraviețuiască, iar creierul vrea să te omoare. Probabil că, dacă ai fost în locul ăla întunecat, știi exact despre ce vorbesc. Pentru că eu am fost. Mi s-a spus că e moft, că pot sa trec peste, că trebuie doar să vreau. Ei bine, nu.

Nu e suficient să vrei. Pentru că nu ai de unde să vrei. Când nu există motiv să te trezești dimineata, când ai prefera să mori în loc să deschizi ochii după o noapte oricum nedormită… Când nu găsești explicație pentru starea îngrozitoare în care te afli, lume dragă, nu e suficient doar să vrei. Nu știu de ce scriu asta…

Dar o să scriu. Pentru cei care cred că, dacă Zâmbești mereu, automat ești fericit mereu. Poate ești. Dar e posibil să nu fii. Eu n-am fost. Eu m-am trezit din somn plângând în hohote, aparent fără vreun motiv. Eu am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună. Eu am băut doar cafea și am mâncat biscuiți o bună perioadă. Altceva nu puteam. Tot ce știam e că eu nu mai pot așa. Mă priveam în oglindă și încercam, printre lacrimi, să mă adun.

Să îmi spun că sunt bine, că e o fază, un moft, cum mi se tot repeta. Dar tot ce îmi doream era să dispar. Mi s-a pus diagnostic, mi s-au recomandat pastile. Nu le-am vrut. Am plecat de unde eram… și eram în Paradis. Am luptat singură și nu știu dacă asta a fost cea mai bună alegere. Dar așa am știut eu să procedez. Nu mă plăcea nimeni și nu plăceam pe nimeni.

Încet, încet, și numai eu știu cum, mi-am revenit. Cred. Am ajuns să mă cunosc mai bine, pentru că durerea e bună profesoară. Am renunțat la oameni și am câștigat alții. Am învățat că Tristețea asta profundă e chinuitoare, e paralizantă , dar se poate trece peste. Știu… Scriu asta pentru că acum 4 ani (n.r. – în 2012) nu eram bine deloc. Dar azi sunt, a povestit Livia.