Cum ar fi căzut bucătarul Adrian Pop. Un martor a povestit tot ce a văzut. Poliția a deschis dosar penal

Cum ar fi căzut bucătarul Adrian Pop? Incidentul i-a fost fatal în cele din urmă, după câteva zile de comă. Un martor a povestit tot ce a văzut în seara în care s-a petrecut evenimentul. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt?

Ies la iveală noi detalii despre cazul bucătarului Adrian Pop. Amintim că acesta a murit în cursul zilei de 16 martie, la spital, după ce a fost la o petrecere din Apahida, județul Cuj, unde se presupune că ar fi fost bătut.

Presa locală a scris că cel care a organizat petrecerea este polițistul Cristian Marchiș, care e la moment cercetat disciplinar de către IPJ Cluj. Mai mult decât atât, cel din urmă a plecat de la petrecere alături de un coleg de muncă, timp în care celebrul chef a căzut lat în afara locației, conform ziariștilor de la Foaia Transilvană.

Agentul Marchiș și cumnatul său au refuzat să facă declarații pe baza acestui eveniment. Martorii susțin că după aproximativ 30 de secunde de la momentul ieșirii pe ușă, cumnatul polițistului a intrat și le-a spus tuturor dinauntru: „haideti si va luati bucatarul” – Adrian Pop era căzut la pământ, în stare de comă.

„Primul apel pentru solicitarea interventiei de urgenta pe strada Libertatii din Apahida, in noaptea de duminica, a fost initiat la ora 2.38, iar echipajul a sosit la locul solicitarii, echipat cu costume de izolare biologica, la ora 3.00. La evaluarea primara s-a constat faptul ca barbatul era in stare de inconstienta si in stare critica, drept pentru care, concomitent cu acordarea primului ajutor calificat, a fost solicitat in sprijin un echipaj medical. S-a plecat imediat cu barbatul la intalnire cu echipajul medical SMURD, astfel incat la ora 3.23 cele doua echipaje s-au intalnit pe strada Traian Vuia. In momentul intalnirii celor doua ambulante, barbatul, in varsta de 51 de ani, intrase in stop cardio respirator si s-au inceput manevrele de resuscitare avansata in ambulanta, manevre ce au readus semnalele vitale ale barbatului. Barbatul a fost predat, in stare critica, la spital, la ora 3.52”,

ISU Cluj