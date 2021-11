Cum alegi corect pompa de căldură. Afacerea a luat amploare în timpul pandemiei

Pentru a profita la maximum de o pompă de căldură, este important să alegeți un model eficient. În același timp, să îl utilizați în mod corespunzător. Asta înseamnă să ai pompă de căldură de dimensiunea potrivită pentru camera pe care vrei să o încălzești. Dacă este prea mic, te poate costa mai mult lucrând prea mult pentru a oferi suficientă căldură. Dacă este prea mare, va emite prea multă căldură, care se va pierde. Cu alte cuvinte trebuie să știm exact dimensiunea spațiului, astfel putând achiziționa pompa optimă.

Ce trebuie să știm înainte de a alege o pompă de căldură

În primul rând în dimensiuni vin pompele de căldură. Dimensiunea pompei de căldură nu înseamnă volumul său fizic, deși există opțiuni în acel departament, ci mai degrabă este puterea de încălzire sau răcire, care este dată în kW, de ex. 3,5 kW. Pompele de căldură pot varia de la 1,2 kW până la 10 kW și mai mult.

Cu cât climatul în care locuiți este mai rece, cu atât veți avea nevoie de mai multă capacitate de încălzire sau de kW mai mari. Dar acesta este doar un lucru care va afecta alegerea pompei de căldură de dimensiunea potrivită. Există mul mai multe lucruri.

Așa cum vă prezentam într-un alt material (vezi aici), o laternativă la încălzirea spațiului locativ poate fi o pommpă de căldură. Dar, chiar și așa, sunt extrem de mulți factri de care trebuie să ținem cont. În primul rând, dacă stați într-un apartament la bloc, puteți să vă luați gândul de la o pompă de căldură.

Acest sistem este menit caselor pe sol, în niciun caz pentru apartament. Acum că am elucidat acest aspect, să vedem care sunt factorii de care trebuie să ținem cont când alegem o pompă de căldură.

Factori care trebuie luați în considerare

Atunci când alegeți pompa de căldură de dimensiunea potrivită, iată ce trebuie să aveți în vedere:

Este în principal pentru încălzire sau răcire?

Cum este climatul tău local? (de exemplu, tinde să ningă cel puțin o dată în fiecare iarnă, sau cald și umed etc.)

Care sunt temperaturile medii sezoniere ridicate și scăzute?

Casa ta este veche și prost izolată, nou-nouț, bine izolată și etanș sau undeva la mijloc?

Doriți să încălziți camere single, camere multiple sau o zonă în plan deschis?

Cât de mari sunt camerele pe care doriți să le încălziți?

Cât de înalte sunt tavanele?

Aveți geam simplu sau dublu?

Câți oameni locuiesc în casa ta?

Camera pe care doriți să o încălziți primește mult soare direct?

Casa ta are vreun câștig solar?

Calcularea mărimii unei pompe de căldură

Dacă toate aceste întrebări au și un răspuns pozitiv, putem trece la următorul aspect, și anume calcularea mărimii. După cum vă puteți da seama din această listă extinsă de mai sus, calcularea cerințelor exacte pentru o pompă de căldură nu este o sarcină simplă și trebuie să ia în considerare o mulțime de variabile.

Cel mai bine este întotdeauna să discutați cu un specialist în încălzire. Dar dacă doriți să găsiți o idee aproximativă care să vă ajute să căutați pompa de căldură potrivită, iată un calcul de bază pe care îl puteți încerca.

Pasul 1 – Calculați volumul camerei în metri cubi.

Pasul 2 – Înmulțiți-l cu 44 de wați.

Pasul 2 – Adăugați 10% în suprafețele mari de ferestre și încă 10-20% pentru izolarea parțială sau fără izolare.

Pasul 3 – Înmulțiți această cifră cu 1,5 pentru zonele de locuit, 1,2 pentru un dormitor și 0,8 pentru alte zone.

Exemplu:

O sufragerie parțial izolată, 4m x 5m x 2,4m înălțime + 10% pentru lipsa izolației = 53 de metri cubi de volum a încăperii, rotunjit în sus. Înmulțiți cu 44 de wați = 2332, acum cu 1,5 pentru că este o încăpere mare = 3498 de wați. Aceasta înseamnă că veți avea nevoie de o pompă de căldură de 3,5 kW.

Cum aflăm dacă o pompă de căldură este supradimensională sau subdimensională

Chiar contează dacă pompa ta de căldură nu are dimensiunea potrivită? Da, chiar da. Asta cu excepția cazului în care vă place să plătiți costuri mai mari pentru utilități și taxe suplimentare de reparații. Dacă o unitate este prea mică, va avea dificultăți să producă suficientă energie pentru a vă încălzi și răci casa.

Pentru a compensa, va lucra mai mult pentru a satisface cerințele de temperatură, irosind energie și bani sau defectându-se complet. În schimb, dacă unitatea este prea mare, va produce exces de energie, ceea ce va risipi și resurse. Alte probleme care pot apărea ca urmare sunt:

Cicluri de pornire și oprire crescute, care rezultă într-un stres crescut asupra suflantei cu motor

Diferențe de temperatură incomode, drastice

Control ineficient al umidității interioare

Ciclul scurt

Pentru a dimensiona o pompă de căldură pentru orice casă, industria urmează o metodă standard de dimensionare cunoscută sub numele de Manual J, stabilită de Air Conditioning Contractors of America.

Această procedură se desfășoară cameră cu cameră pentru a ajuta la determinarea de cât aer condiționat are nevoie fiecare cameră atât pentru încălzire, cât și pentru răcire. Se analizează opt factori diferiți pentru a stabili dimensiunea potrivită a pompei de căldură pentru casa dvs.

Cei opt factori luați în considerare în Manualul J

1. Clima locală și câte zile pe an aveți nevoie de încălzire și răcire activă

2. Aspectul casei, cum ar fi suprafața și forma

3. Numărul și locația ferestrelor

4. Cât de multă infiltrare de aer are loc

5. Câtă izolație are locuința – dacă îndeplinește ratingul de eficiență al regiunii

6. Câți oameni locuiesc în casă

7. Cum folosesc locuitorii locuința și preferințele lor de temperatură

8. Alte aparate din casa care genereaza caldura

De ce mărime de pompă de căldură am nevoie în casă

Deși toți acești factori sunt utilizați de antreprenori pentru a determina dimensiunea exactă a pompei de căldură de care aveți nevoie, există o regulă generală pe care o puteți urma.

Pentru fiecare 500-600 de metri pătrați de suprafață de podea condiționată, instalați o tonă de capacitate de aer condiționat. Și, deoarece majoritatea dimensiunilor pompelor de căldură sunt determinate de BTU (sau unitatea termică britanică), va trebui să știți și că fiecare tonă valorează 12.000 BTU.

Un manual J poate părea puțin complex pentru proprietarii de case care nu sunt profesioniști în încălzire sau răcire. Echipele de experți vor determina ce dimensiune a pompei de căldură este potrivită pentru casa dumneavoastră. Dimensionarea corectă a pompei de căldură este crucială pentru confortul și eficiența casei tale.

Pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună pompă de căldură pentru casa familiei dvs. și pentru a evita costurile suplimentare și necazurile pe care le poate cauza o unitate de dimensiuni reduse, contactați echipele experți pentru a face calculul în locul dvs. Aeștia vă vor ghida decizia astfel încât să vă puteți bucura de o eficiență mai mare, mai puține reparații și un sistem mai durabil.

Alte sfaturi pentru a obține cea mai bună performanță de la pompa de căldură

Verificați eticheta de evaluare energetică. Cu cât mai multe stele, cu atât mai eficient din punct de vedere energetic. Întrebați furnizorul dacă funcționează bine la temperaturi scăzute. Unele pompe de căldură funcționează mai greu când scade temperatura la aproape de zero sau mai jos afară. Asigurați-vă că pompa este instalată în locația corectă din cameră.

Obțineți tipul potrivit pentru spațiul pe care îl încălziți. De exemplu, sistem single sau multi-split, montat pe perete înalt sau pe podea etc. Curăţaţi filtrele des şi faceţi-le pelând la un service profesional cel puţin o dată pe an.

S-ar putea chiar să vă întrebați dacă o pompă de căldură este chiar soluția potrivită. Există un număr important de ghiduri pentru a vă ajuta să decideți. Dacă doriți să aflați mai multe despre ce dimensiune a pompei de căldură ar putea fi potrivită pentru casa dvs., veți primi un sfat bun întrebând un specialist.

Este foarte important să apelați la specialiști care oferă servicii complete și opțiuni de întreținere preventivă pentru pompele de căldură și aparatele de aer condiționat pentru a maximiza durata de viață a echipamentului dvs., asigurând o funcționare completă eficientă, reducând apelurile, oferind avertizare timpurie pentru eventualele reparații și protejarea garanției. Este foarte important și cât de des întrețineți sistemul dvs. Asta va depinde de frecvența de utilizare, de cererea de pe unitate și de condițiile la care este expusă pompa de căldură.