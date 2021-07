Au o istorie bogată și sunt vechi de peste 3000 de ani, când se cultivau în Asia. Astăzi, legumele sunt folosite în tratamente cosmetice. Care sunt secretele pe care trebuie să le ştie toţi românii despre castraveți. Cum îi alegem pe cei mai buni de la piață.

Cum alegi cei mai bun castraveţi din piaţă

Castraveții sunt extrem de sănătoși și ajută la detoxifierea organismului. Conțin foarte multă apă, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care aceste legume înrudite cu dovleceii sunt folosite în tratamente cosmetice.

Expertele în frumusețe recomandă folosirea unor rondele de castraveți pentru a scăpa de pungile inestetice de sub ochi. Tot ce trebuie să faci este să tai câteva rondele de castraveți și să le pui pe ochi preț de câteva minute. Repeta procesul de două ori pe săptămână și în 30 de zile rezultatele vor fi vizibile.

În ceea ce privește folosirea castraveților pentru scopul lor principal, acela culinar, gospodinele au împărtășit câteva dintre trucurile lor care ne ajută cum să alegem cele mai bune și proaspete legume.

Deși castraveții sunt printre puținele legume pe care le putem procura de-a lungul întregului an, sezonul în care găsim cei mai proaspeți castraveți durează din mai până în august. Cel mai important aspect la care trebuie să fim atenți atunci când alegem castraveții este să ne asigurăm că aceștia sunt fermi la atingere.

Coaja castraveților trebuie sa fie neteda, de culoarea verde inchis. Evitați cu orice preț castravetii moi, cu o suprafață ridată sau de o culoare mai deschisă. De asemenea, pentru a pregăti cele mai bune salate asortate, de vară, gospodinele îți recomandă să alegi castraveți proaspeți medii sau lungi. În sezonul văratic, legumele pot fi consumate cu tot cu coajă.

Cum se aleg castraveții pentru murături

În cazul în care vrei să alegi castraveți pentru a pune la murat pentru iarnă, specialiștii te sfătuiesc să cumperi castraveți mici. Motivul este destul de simplu. Cu cât sunt legumele mai mici, cu atât și semințele acestora vor fi mai mici.

Castraveții se depozitează întregi, fara să fie secționați. Gospodinele îți recomandă să-i învelești într-o pungă de plastic și să-i pui la frigider și, astfel, vor rezista până la 10 zile.

Castravetii care au fost taiati si nu s-au consumat in totalitate pot fi pastrati la frigider, insa perioada in care raman proaspeti scade la jumatate. Cand ii pui in frigider, aseaza-i in partea cea mai putin rece.

Castravetii nu trebuie sa fie niciodata depozitati la temperatura camerei, deoarece sunt foarte sensibili la caldura si se vor inmuia si strica repede.