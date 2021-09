La nivel mondial există un deficit de șoferi de camioane, iar numai în Marea Britanie, acesta este de aproximativ 100.000. Află cum poți ajunge șofer de TIR în UK și care este planul guvernului britanic în acest sens.

Atât pandemia cât și Brexit i-au determinat pe foarte mulți români să părăsească Marea Britanie. În acest fel, șoferii polonezi și cei români de TIR au plecat, adâncind deficitul de șoferi ai camioanelor de mare tonaj. Guvernul britanic are în plan să introducă vize temporare de lucru pentru a recruta 5.000 de șoferi din alte țpri.

Angajarea în acest domeniu a crescut ca interes, mai ales că și salariile au crescut. Potrivit statisticilor, din cauza lipsei șoferilor de TIR, aprovizionarea cu carburanți a avut cel mai mult de suferit pe insulă. Reporterii G4Media au intervievat un român aflat în Marea Britanie încă din anul 2010. Acesta a fost șofer în tot acest timp, însă niciodată de TIR, iar recent a decis să se îndrepte către acest sector, explicându-le și celorlalți cum pot face această mutare.

”Deși am carnetul de șofer din 2006, nu am apucat să profesez în sectorul acesta. Așa că am fost nevoit să fac mai întâi niște cursuri – CPC se numesc aici – cinci sesiuni a cât șapte ore, la un cost de 45 de lire sterline pe sesiune. Inițial ai impresia că nu sunt multe lucruri pe care le poți învăța, dar până la urmă devii conștient de toate riscurile și tot ceea ce trebuie să știi ca să fii un șofer pe clasa I sau II.

După ce mi-am împrospătat memoria și cunoștințele, am căpătat încredere și cu 10 zile în urmă și am început să trimit pe internet cereri de joburi. N-am fost selectiv, am făcut cerere pentru orice job din zona unde locuiesc în Northampton. Am primit răspuns foarte rapid, unele agenții mi-au răspuns la 2 -3 minute după ce am trimis mail-ul cu CV, nu mi-a venit să cred”, a declarat Dan pentru G4Media.