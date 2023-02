Cum ajungi să ai un milion de lei la pensie din economii. Câți bani trebuie să pui deoparte lunar. Un expert financiar a făcut calculele necesare care ar trebui aplicate pentru a se acumula la bugetul propriu de pensie această sumă uriașă de bani.

Toți românii visează să aibă la momentul pensionării o viață frumoasă, astfel încât să nu le lipsească nimic și, în plus, să facă ce au visat atunci când nu puteau să o facă din cauza serviciului, să călătorească.

Însă asta se poate face numai dacă suma cumulată la propriul fond de pensii este una generoasă.

Adrian Anghel, Membru Directorat OTP Asset Management, a făcut calculele necesare pentru a vedea cât ar trebui să economisim în fiecare lună pentru a strânge un milion de lei la fondul de pensie.

Când ar trebui să începem să contribuim și de ce trebuie să ținem cont pentru a ne retrage la pensie cu 1 milion de lei în cont.

„În primul rând trebuie să ai un plan bine definit”, scrie Adrian Anghel. După, în funcție de vârstă, trebuie să începem să economisim în mod constant.

„Premisele de la care am plecat sunt următoarele:

-Câștigi salariul mediu din România, adică 3.411 RON în noiembrie 2020, conform celor mai recente date publicate de INS;

-Pleci de la zero, nu ai niciun leu economisit;

-Vrei să ajungi la 1 milion de RON la retragerea din activitate;

-Retragerea din activitate se face la 65 de ani;

-Câștigi un randament anual de 7.5%;

-Nu am ținut cont de inflație, creșteri de salariu, alte cheltuieli pe parcurs;

-Economisești lunar, la sfârșitul lunii”, scrie Adrian Anghel.