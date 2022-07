Cum ajungi la Constanța cu 34 de lei. Nu, nu este nicio glumă: „Aș fi vrut să știu mai devreme informațiile astea”

În sezonul estival, stațiunile de pe litoralul românesc sunt foarte aglomerate. Un drum până la Constanța poate fi costisitor și stresant, în funcție de zona din care pleci. Pentru astfel de situații, există o variantă mult mai ieftină și relaxantă, deoarece pe drum poți citi o carte din bibliotecă. Știai că poți ajunge la Mamaia cu doar 34 de lei?

An de an, românii optează pentru vacanțele petrecute la malul Mării Negre, alegând una dintre faimoasele sale stațiuni – Vama Veche, Neptun, Jupiter, Mamaia și lista poate continua. Indiferent că stau câteva zile sau un sejur, experiența trăită de turiști pe litoralul românesc este de neuitat. Până aici, toate bune și frumoase. Însă, există o problemă. Aglomerația din trafic. Toată lumea știe că Autostrada Soarelui devine intens circulată vara, când noi toți plecăm la mare.

Ei bine, poți ajunge la Constanța în fix două ore, dacă pleci din Capitală. Unde mai pui că ai aer condiționat, toalete curate, prize pt încărcat telefon/tablete, automat de cafea, de răcoritoare și gustări. Drumul te costă doar 34 de lei, plata se face online, pe care o poți anula cu până la 30 de minute înainte de călătorie. Nu este grozav?

În loc de mașină poți alege trenul privat Softrans, pentru a merge la mare. Face fix două ore din București, relatează un internaut pe Facebook. În funcție de ruta alesă, plătești o anumită sumă modică. De pildă, biletul costă 14 lei, încă 7 lei până în 2 Mai sau Vama Veche.

„Softrans este un tren privat cu care am mers București – Constanța, face fix 2h din București.

Are aer condiționat, toalete curate, prize pt încărcat tlf/tablete, automat de cafea, de răcoritoare și snacksuri.

Biletul costă 34 lei pe ruta zisă de mine, poți rezerva și online și poți anula cu până la 30min înainte de călătorie.

Dacă vă arde buza către stațiuni există din fața gării Cta autobuze cu aer condiționat, costă 14lei biletul pană în Mangalia. Încă 7lei până în 2 mai/Vamă.

As fi vrut să știu mai devreme informațiile astea…

Au mai multe rute, asta dacă vreți să știți și de altceva pe lângă mizeria aia de CFR.” se arată pe grupul Vamaioți.