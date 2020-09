Cum afli dacă bijuteriile sunt din aur sau nu. Trucurile secrete de care trebuie să ții cont

Care sunt cele mai bune metode pentru a verifica dacă bijuteriile sunt din aur sau nu? Cum poate ajuta fondul de ten să recunoaștem un fals? Dar un magnet? Trucurile secrete de care trebuie să ții cont.

Cum afli dacă bijuteriile sunt din aur sau doar un fals bine făcut?

Pentru că este un metal moale, aurul este folosit mereu sub formă de aliaj cu alte metale, când vine vorba de bijuterii. Puritatea lui se măsoară în carate, prescurtate „k” sau „kt”. Cu cât bijuteria are mai multe carate, cu atât mai mult aur pur are în compoziție. În acest moment, pe piață se găsesc trei variante ale acestui metal prețios: aurul galben – ce se obține din aur, argint, cupru și zinc -, au alb – un aliaj între aur și un metal alb, de obicei argint, mangan sau paladiu – și aur roz – un aliaj cu cupru.

Trucurile secrete de care trebuie să ții cont dacă vrei să afli dacă bijuteriile sunt din aur

Bijuteriile din aur pot fi recunosute, în primul rând, după marcaj. Potrivit ordinului 214/2011, conținutul mărcii de garanție în cazul acestora se înscrie într-o elipsă, astfel:

375 pentru bijuteriile din aur de 9 karate ( 9k);

417 pentru bijuteriile din aur de 10 karate (10k);

500 pentru bijuteriile din aur de 12 karate (12k);

585 pentru bijuteriile din aur de 14 karate (14k);

750 pentru bijuteriile din aur de 18 karate (18k);

833 pentru bijuteriile din aur de 20 karate (20k);

916 pentru bijuteriile din aur de 22 karate (22k);

999 pentru bijuteriile din aur de 24 karate (12k).

Cum afli dacă o bijuterie este din aur? Trucul magnetului

Chiar dacă nu este unul dintre cele mai sigure trucuri folosite pentru a afla facă o bijuterie este din aur sau nu, testul magnetului poate fi folositor. Este mai mult o metodă de excludere. Dacă bijuteria este atrasă de magnet, nu are cum să fie din aur. Din nefericire, însă, metalele folosite pentru a falsifica metalul prețios nu reacționează la forța magnetului.

Cum folosim acidul azotic să verificăm dacă o bijuterie este din aur sau nu

De regulă, acidul azotic este folosit în industria îngrăsămintelor chimice sau pentru anumite analize medicale. Nu este foarte ușor de găsit în comerț, însă este cel mai eficient truc pentru a afla dacă bijuteriile sunt din aur sau nu. Puneți obiectul pe care vreți să îl verificați pe un obiect de oțel. Aplicați o picătură de acid azotic. Apariția unei culori verzuie indică prezența unui metal oarecare, ce a fost placat. Dacă se formează o soluție lăptoasă, înseamnă că bijuteria este făcută din argint placat cu aur. Dacă nu apare nicio reacție, bijutera este din aur.

Cel mai ciudat truc pentru a testa dacă o bijuterie este din aur sau nu: fondul de ten

Dacă s-ar realiza un top al celor mai ciudate trucuri folosite pentru a afla dacă bijuteriile sunt din aur sau nu, metoda fondului de ten sigur ar ocupa un loc fruntaș. Fondul de ten se aplică pe frunte, apoi se fixează cu pudră. Bijuteria ce urmează să fie testată se freacă pe acea zonă. Dacă va lăsa o urmă negricioasă, nu este din aur.