Cum a uitat Rareș Bogdan toată ura dintre el și Mihai Gâdea. „Trecerea de la sudalmă la pupici se face treptat”

Rareș Bogdan și Mihai Gâdea au îngropat securea războiului și au început să fie foarte cordiali unul ca altul, ca de la un jurnalist la un fost jurnalist, dar cu interese oarecum asemănătoare, deși, din tabere diferite. Cei doi au avut o discuție în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, dar a fost una atipică.

Îți mai amintești „sudalmele” pe care le aruncau cei doi unul altuia până nu demult? Te-ai fi așteptat ca atunci când ar ajunge față în față sau chiar și într-o convorbire directă de la distanță, să se ajungă la discuții aprinse și acuzații.

Pe 17 iunie, Mihai Gâdea l-a invitat pe Rareș Bogdan să ia cuvântul prin legătură telefonică în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, iar europarlamentarul PNL a acceptat (și aici a fost un lucru surprinzător pentru unii dintre noi).

Nu doar că au avut o discuție cât se poate de normală și civilizată, dar Rareș Bogdan l-a și complimentat pe jurnalistul Antenei 3, spunându-i că este „un analist foarte bun”.

La prima vedere, n-a fost nimic neobișnuit la conversația lor, dar jurnalista Cristina Țopescu a scris un comentariu mai consistent pe pagina sa de Facebook unde se arată profund iritată de atitudinea pe care au avut-o cei doi la televizor.

Cristina Țopescu este de părere că Rareș Bogdan nu este sincer sau nu a fost sincer, pentru că e greu să-ți dai seama când a dat dovadă de această calitate – înainte, de-a lungul anilor, când îl „ataca” pe Gâdea din diverse motive sau pe 17 iunie, când și-au adresat vorbe mieroase?

Prezentatorul de la Antena 3 a dorit intervenția proaspătului politician PNL pentru a-și spune părerea vizavi de un text pe care Rareș Bogdan la scris referitor la moțiunea de cenzură prin care opoziție vrea să răstoarne Guvernul Dăncilă.

„Că Barna a fost la Antena 3, hai că am mai înțeles. Ca politician, deh, trebuie să începi a învăța să înghiți broaște și să-ți și placă puțin, trebuie să mergi la toate mass-media ca să ajungi la toate tipurile de electorat, c-oi fi tu bun, dar n-ai notorietate și frizerii votează și ei, okei, am înțeles… dar tu, mai Rareș? N-o să te întreb ce căutași acolo, că și la tine se aplică ce se aplică la Barna, mai puțin cu notorietatea, că tu ai destulă. Problema ar fi alta: de ce trebuie să faci tu frumos cu moderatorul, oricare ar fi el? Cu asta nu mă dumiresc eu! Ca să nu te atace, ca să-i mai tocești din ascuțișul sabiei ce ți-ar secera capul fără să clipească, ca sa te ai bine cu toată presa? […]” Cristina Țopescu.

Ca să fii credibil, ca să nu se șocheze lumea, trecerea asta de la sudalmă la pupici se cade a fi făcută și ea treptat, măcar atât…altfel, oamenii care se uită la voi, pe bună dreptate, nu pot spune decât atât: ce fac ăștia aici? Ce ipocriți! Măsura, Rareș, măsura, bat-o vina! Înghiți broaște, dar să le și savurezi?”