Mutare incredibilă la Antena 3. Pe ce post au pus-o șefii pe o prezentatoare meteo

Postul de televiziune Antena 3 a făcut o mutare incredibilă. După o absență de mai bine de doi ani, Maria Linda Grejdan, fosta prezentatoare de la meteo, s-a întors în trustul Intact, dar de această dată în rolul de prezentatoare de știri.

Maria Linda a fost prezentatoare meteo la Antena 3, dar în urmă cu doi ani și jumătate a plecat la TVR 1, unde s-a ocupat de matinal. Ea a ajuns la postul public de televiziune în martie 2017 și a prezentat programul 1 Matinal, alături de Dorin Chioțea. La Antena 3 s-a angajat în anul 2007, iar din 2011 a fost prezentatoare meteo.

Acum, Maria Linda revine la Antena 3 și va prezenta știrile între orele 16:00 și 17:00. Ea a absolvit facultatea de Drept și facultatea de Jurnalism. Prezentatoarea TV a vorbit despre cum a ajuns să facă 2 facultăți.

„Dreptul a fost o facultate pe care am făcut-o din obligaţie, spre deosebire de Jurnalism, unde m-am dus din pasiune. La Drept am ajuns la in­sistenţele părinţilor. În familia noastră există un adevărat cult pentru acest domeniu: indiferent încotro priveşti, pe ramurile arborelui genealogic, găseşti avocaţi, jurişti, procurori, judecători… Aşa că am fost împinsă de la spate pe această cale, ca să duc tradiţia mai departe, deşi nu aveam de­loc atracţie pentru zona asta. Dovadă că, până la urmă, am „cotit-o”. Dar, la momentul acela, abia ieşită din liceu, eram încă prea crudă ca să mă opun, mai ales tatei, militar de carieră, care, când decreta ceva, apoi aşa se făcea”, a povestit Maria Linda în cadrul unui interviu acordat pentru Formula AS.