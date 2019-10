Cum a trecut Michaela Prosan de la Fructul Oprit la Sacrificiul. Actrița de la Antena 1 dezvăluie secretul personajului său

Michaela Prosan dă viață unui rol la fel de important în ”Sacrificiul”, care poartă numele Lili, precum în ”Fructul Oprit”, unde o juca pe Sonia. Cum a trecut actrița de la un serial la altul și ce secret a dezvăluit despre personajul său.

Cum a trecut Michaela Prosan de la Fructul Oprit la Sacrificiul?

Michaela Prosan este o actriță care a impresionat publicul nu numai prin frumusețea sa, ci și prin talentul actoricesc, fiind distribuită în serialele românești ”Sacrificiul” și ”Fructul Oprit”. Cel din urmă ar putea fi considerat continuarea primului, unul dintre personaje, Cosmina Dobrotă (Catia), regăsindu-se aici sub același nume, având același rol. În rest, toate noi. Dacă în ”Fructul Oprit” era vorba, pe scurt, despre o poveste de dragoste încălcită, bruiată de trădare și adevărate drame, în ”Sacrificiul” avem trei povești a trei familii din medii diferite, care, la un moment dat, ajung să se contopească.

În primul serial, Michaela a jucat rolul Soniei Caragea, o femeie care, suferindă în urma trecerii în neființă a tatălui său, ajunge să iubească un om mult mai în vârstă decât ea. În al doilea, actrița o interpretează pe Sonia, o femeie puternică, răzbunătoare, care a devenit o provocare pentru faptul că are de jucat un om venit de peste Prut, ce impune un anumit accent.

”Ceea ce am încercat să fac cu acest personaj este pe contre-emploi”

Michaela și-a dorit foarte mult să folosească accentul moldovenesc, după ce l-a auzit la o altă persoană, iar soarta i-a surâs din plin, pentru că l-a și putut pune în aplicare.

„Mă bucur foarte mult să fac parte din această nouă producție! Imediat după încheierea filmărilor pentru Fructul oprit am aflat de acest proiect în care trebuie să dau viață unui rol foarte diferit față de ceea ce am creat până acum. Mi s-a permis să adaug ceva savuros personajului și am venit cu câteva propuneri la începutul proiectului.

Pentru mine, ca actriță, Lili este o provocare și intenționez să duc până la capăt ceea ce mi-am propus. Tot ceea ce am încercat să fac cu acest personaj este pe contre-emploi, personaj de compoziție și mă bucur pentru că este ceva ce nu am mai făcut până acum!”, și-a descris Sonia experiența.