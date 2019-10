Cât de frumoasă este Michaela Prosan din serialul Sacrificul. Galerie FOTO

Michaela Prosan s-a născut în anul 1992, în Slobozia. A urmat cursurile Liceului de Arte Ionel Perlea din Slobozia, pentru ca mai apoi să absolve Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, la clasa profesorului Florin Zamfirescu.

Primul rol de anvergură al Michaelei Prosan în teatru a fost în 2014, când a interpretat-o pe Mona în spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Piesa s-a jucat pe scena Teatrului Elisabeta din București. A mai jucat în piese de teatru precum Biloxi Blues de Neil Simon (Teatrul Național București) , Servieta de doc de Mihail Zoscenco (Teatrul Tineretului), Rinocerii de Eugen Ionesco (Teatrul Tineretului).

În 2014, Michaela Prosan a aparut în scurt metrajul „This Thing Called Love”. În 2016, a interpretat-o pe Izzy în Escape VR, primul film de ficțiune VR românesc. Din 2018, Prosan este Sonia Caragea, protagonista serialului Fructul oprit, difuzat pe Antena 1. Din 2019, Prosan face parte din distribuția serialului Sacrificiul, difuzat pe Antena 1.

După ce a terminat filmările pentru Fructul Oprit, Michaela Prosan a intrat repede în priză pentru un nou proiect. Actrița a fost cooptată în serialul Sacrificiul, putând fi văzută de telespectatori în curând tot la Antena 1. Pentru noul proiect, Michaela Prosan a trecut printr-o schimbare de look, iar în acest sens podoaba ei capilară a căpătat o transformare radicală.

Actrița nu a avut timp în această vară pentru a se relaxa, din cauza filmărilor pentru serialul Sacrificiul.

Dacă la începutul primului sezon Fructul oprit, vedeta era brunetă, iar pentru al doilea sezon al acestui serial ea a trecut la cealaltă extremă, în noul proiect părul tinerei este un blond cenușiu.

„Mă bucur foarte mult să fac parte din această nouă producție! Imediat după încheierea filmărilor pentru Fructul oprit am aflat de acest proiect în care trebuie să dau viață unui rol foarte diferit față de ceea ce am creat până acum. Mi s-a permis să adaug ceva savuros personajului și am venit cu câteva propuneri la începutul proiectului. Pentru mine, ca actriță, Lili este o provocare și intenționez să duc până la capăt ceea ce mi-am propus. Tot ceea ce am încercat să fac cu acest personaj este pe contre-emploi, personaj de compoziție și mă bucur pentru că este ceva ce nu am mai făcut până acum!”, spune Michaela Prosan.