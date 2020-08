Cum a surprins-o Tudor Chirilă pe Andreea Esca, acum câteva minute. Artistul a recunoscut că a fost îndrăgostit de știrista de la PRO TV

Tudor Chirilă este recunoscut pentru non-conformismul său dar și pentru cuceririle pe care le-a făcut de-a lungul timpului, printre ele numărându-se și celebra Andreea Raicu, dar la un mment dat a șocat printr-o afirmație făcută public.

Dacă vă întrebați ce mai face în vreme de pandemie, Tudor Chirilă, vă spunem noi că s-a reprofilat, cel puțin pentru moment, devenind fotograf, și nu oricum și nu pentru oricine, ci pentru cea pentru care în vremea liceului făcuse o adevărată pasiune, o dragoste la prima vedere. Ete vorba de colega sa de trust, Andreea Esca, vedetaȘtirilor PRO TV.

Chiar astăzi Tudor Chirilă a postat pe contul său de instagram o poză în care apare Andreea Esca, însoțită de un comentariu al actorului, pe cât de simplu pe atât de plin de ăînțelesuri. Dacă e să ne luăm după cele scrise, Tudor și Andreea erau împreună într-o locație mirifică, undeva la țară.

Cu ceva vreme în urmă juratul ”Vocea României” făcea confesiuni publice despre iubirile din trecut, dar informația care a șocat audiența fost cea legată de nimeni alta, decât Andreea Esca. Ceea ce Tudor Chirilă a avut despre vedeta Știrilor PRO TV doar ochi și cuvinte frumoase ale lui s-au îndreptat și spre Andreea Esca.

Actorul a recunoscut că făcuse o pasiune pentru Andreea Esca, cu toate că acesta a recunoscut că și-ar fi dorit. Tudor a povestit că s-au întâlnit pe vremea când amândoi erau liceeni, el în clasa a VII-a, iar Andreea Esca în clasa a IX-a. După pasiunea de licean și, după cum spunea Tudor, dragostea la prima vedere, lucrurile s-au stins în mintea acestuia, și, trecând timpul, a apărut în viața lui o a doa mare dragoste, în persoana Andreei Raicu, care a la un moment dat a și povestit despre Tudor, spunând că:

„Tudor este un om foarte complex cu care am trăit foarte multe şi aş avea o mulţime de spus… Este un om extrem de deştept şi extrem de creativ. Un om foarte talentat, cu care nu te plictiseşti niciodată, de la care am învăţat mult şi care m-a motivat. Cand intalnesti o mare iubire, traiesti intens fiecare clipa in parte. Nu gandesti rational, nu-ti faci calcule”, povestea Andreea Raicu.