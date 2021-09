Cum a stabilit Nicole Cherry numele viitorului copil: ‘Dumnezeu mi-a ușurat munca’. Ce vrea să facă peste 4 ani

Nicole Cherry mai are puțin până să-și strângă în brațe fiica. Tânăra cântăreață a povestit cum a fost seara în care a visat numele micuței, dar și ce planuri are pentru ea. Ce va face aceasta pe când ea va avea doar 4 ani?

Nicole Cherry este una din cele mai tinere viitoare mămici din showbiz-ul românesc. Cunoscuta artistă a povestit în detaliu cum a decurs seara în care a visat numele fiicei sale. Aceasta desigur că a început să se gândească la cum o va chema pe micuță încă de când a aflat că va fi însărcinată.

Solista a mărturisit că a vizualizat ziua în care ea o cunoștea pe micuță, după ce medicii i-au adus-o aproape. Tânăra a dezvăluit șocată că totul părea atât de real încât a simțit și mirosul ei. Vedeta crede că Dumnezeu i-a ușurat astfel munca pentru că nu era deloc decisă în această privință.

Un detaliu pe care nici fanii nu l-au știut până acum este legat de faptul că înainte să facă ecografia pentru a afla sexul bebelușului a avut un vis și cu un băiețel. Cu toate astea, cel în care a văzut-o pe fetiță a fost de departe emoționant.

„Înainte de ecografie eu am visat că am născut și fată și băiat, dar la fată a fost foarte real. Am sunat-o pe mama și i-am povestit. Parcă simțeam mirosul ei, cum a pus-o lângă mine, tot. Când mi-au adus-o lângă mine am auzit tare ‘Anastasia’.

Am zis că Dumnezeu mi-a ușurat munca. Totul a fost impresionant și mă bucură că am avut semnul ăsta. La 4 ani o să fac testul ăsta să văd dacă o să aibă înclinații artistice, dar e liberă să aleagă ce dorește ea”

Nicole Cherry (Sursa: La Măruță – Pro TV)