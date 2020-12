Cum a slăbit vedeta de la X Factor peste 50 de kilograme. Transformarea uluitoare, e de nerecunoscut

O vedetă de la X Factor a luat o decizie extrem de importantă. Vedeta a reușit să-și schimbe total viața și să slăbească peste 50 de kilograme. Iată transformarea uluitoare a iubitului cântăreț!

Telespectatorii X Factor au fost de cele mai multe ori martorii unor momente de show spectaculoase din cadrul emisiunii, dar și a poveștilor speciale ale concurenților. Din lecțiile oferite publicului de cei care au pășit pe scenă face parte și povestea Alinei Dincă, solista care a reușit să-și schimbe definitiv viața după ce a slăbit peste 50 de kilograme. Cei mai mulți o cunosc încă de când era mai plinuță, pe vremea când participa la show-uri de talente precum Românii au Talent, în 2011.

Aceasta a arătat tuturor ce înseamnă forța, munca și curajul nu numai în dueluri, ci și în lupta pe care a dus-o cu propria condiție. Cântăreața a dat dovadă de multă ambiție când în doar 2 ani a reușit să scape de 55 de kilograme. În 2017 a decis să-și ridice sânii și să-și pună implanturi mamare în Turcia, pentru ca transformarea să fie și mai mare, mai ales că surplusul pe care l-a dat jos i-a afectat tonusul pielii și astfel și formele.

„Motivația am fost eu însămi. După 2 ani în care am strâns bani, m-am așezat într-o seară pe pat și am numărat tot ce strânsesem. Mi-am zis că dacă e voia lui Dumnezeu să mă operez, când voi numără banii, vor fi exact cât am nevoie. Multora, deși au bani de operație, le e frică.

Și din nou se complac în situația în care sunt, invocând tot felul de motive penibile. Nu mi-a fost frică de nimic”, a scris Alina pe blog. Aceasta reprezintă o lecție reală pentru cei care se află în aceeași situație ca ea și se simt demoralizați de greutatea acestei schimnări.

„Am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea! Am plâns, am leșinat de râs, am cântat, am dansat, ne-am plimbat, am învățat atât de multe de la oamenii ăștia frumoși cu care am lucrat, nici nu mai am cuvinte! Abia aștept să intrăm în casele voastre, să simțiți energia și trăirile de care am avut parte! Încă sunt sub influența trezirii la 5:00, mâncatului pe apucate, adormitului în picioare, dar dacă mi-ar spune cineva acum că trebuie să mă întorc pentru încă o tură, aș fi prima”

Alina Dincă