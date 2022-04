Cum a slăbit un jandarm din Dâmbovița de la 105 kg la 72 de kg. A făcut un singur lucru

Un jandarm, în vârstă de 37 de ani, și-a schimbat viața complet după ce a slăbit 33 de kilograme. Plutonierul adjutant Ionuț Timofte este un exemplu pentru cei care se luptă cu kilogramele în plus și o sursă de inspirație și motivație.

Ionuț Timofte este jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița. Pentru rezultatele remarcabile obținute în ultimii ani, a fost desemnat „jandarmul de onoare al unității”. Acesta a participat la diferite concursuri de alergare montană și maratoane.

Jandarmul este o adevărată sursă de motivație. S-a apucat de alergat când avea 125 de kilograme, iar acum a ajuns la impresionanta greutate de 70 de kilograme, după multe sacrificii și disciplină.

„Toate concursurile sunt importante pentru mine şi iau pregătirea foate în serios. Acum câţiva ani, când am văzut cât îmi arăta cântarul, am zis că trebuie să fac ceva cu viaţa mea. Am schimbat totul, radical, şi am slăbit 25 de kg în şase luni, doar cu ajutorul alergatului. Alergatul m-a disciplinat şi în ceea ce priveşte alimentaţia. Nu mai beau sucuri carbogazoase şi mănânc multe legume şi fructe”, spune plutonierul adjutant Ionuţ Timofte.