Cum a slăbit Romanița Iovan 24 de kg. Are un truc băbesc la îndemâna oricui

Romanița Iovan a reușit să slăbească într-un moment nu mai puțin de 24 de kg. Multe din doamnele și domnișoarele care o urmăresc au fost foarte curioase de modul în care a dat jos kilogramele pe care nu le mai dorea. Celebra creatoare de modă a hotărât să se folosească de un truc băbesc la îndemâna oricui. Aceasta arată impecabil la vârsta de 57 de ani. Iată cum se menține acum în formă și cum a ajuns la silueta dorită!

Romanița Iovan a slăbit 24 de kg: cum a reușit să ajungă la noua siluetă

Romanița Iovan a dezvăluit care a fost dieta care a ajutat-o să slăbească nu mai puțin de 24 de kilograme. Aceasta a consumat ceva pe stomacul gol în fiecare dimineață. Este vorba despre un truc băbesc ce este deja știut de unii români.

Majoritatea doamnelor și domnișoarelor care o urmăresc au fost foarte curioase de modul în care a reușit să își schimbe acum imaginea. Creatoarea de modă recunoaște că în prezent duce o viață echilibrată.

Designer-ul consumă cu moderație alimentele și se consideră norocoasă pentru că are și un metabolism care o ajută. Vedeta are și câteva ponturi. Cea din urmă a mai mărturisit că nu a eliminat dulciurile, dar are grijă să numere caloriile când vine vorba de acestea.

Ce truc a urmat?

Trucul dezvăluit acum tuturor doamnelor este unul simplu. Pune într-o carafă de apă un ban sau o linguriță de argint și busuioc proaspăt. Lasă peste noapte și a doua zi bea pe stomacul gol cei 750 de ml.

„În cazul dulciurilor, le aleg cu grijă și număr caloriile. Nu consum alcool și nu fumez – dar aceasta este o alegere personală –, beau în schimb multă apă plată și fac zilnic exerciții fizice”, a precizat Romanița Iovan pentru viva.ro. ,,Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint și busuioc proaspăt şi se lasă peste noapte. A doua zi se bea, pe stomacul gol, toată apa respectivă, 750 ml”, a precizat creatoarea de modă

,,Am consumat întotdeauna cu moderație alimentele care mi-au plăcut”

Blondina a avut cândva cu 24 de kilograme mai mult, dar a slăbit după ce l-a născut pe fiul ei. Vedeta a recunoscut că a avut o voință de fier în lupta cu kilogramele după ce s-a îngrășat considerabil.