Cât de bine arată Romanița Iovan la 56 de ani. Apariție fantastică pe străzile din București (exclusiv)

Romanița Iovan arată senzațional de bine la cei 56 de ani ai ei, iar dovada se poate vedea în imaginile exclusive de mai sus. Impact.ro a fost pe fază ca de obicei și a surprins-o pe celebra creatoare de modă în ipostaze unice. Iată cum au putut să o vadă trecătorii la piață.

Romanița Iovan, una dintre cele mai importante creatoare de modă din România, a fost surprinsă recent de paparazzii Impact.ro în piața Domenii, din Sectorul 1 al Capitalei. Trecătorii au rămas surprinși să vadă cât de bine arată.

Creatoarea de modă a fost surprinsă îmbrăcată cu o haină de blană neagră, pantaloni asortați și încălțată cu cizme înalte. Astfel, Romanița Iovan arată cât de bine se ţine la cei 56 de ani ai săi. Ea și-a cumpărat o coroană de brad care probabil va fi montată, în vila sa din Primăverii. Casa, pe care Romaniţa însăși a proiectat-o, are patru niveluri și o suprafață de 100 de mp cu o valoare care ar depăși un milion de euro.

După cum se poate vedea și în imaginile prezentate, cu toate că a găsit loc de parcare mai aproape de florărie, Romanița Iovan s-a arătat a fi deranjată de bălțile din jurul mașinii de lux. Ea abia a reușit să coboare și să urce în autoturism fără a se stropi.

Mai important, după cum se poate observa în fotografii, designerul respectă restricțiile impuse de autorități și poartă masca de protecție. Bineînțeles, creatoarea de modă a asortat-o cu ținuta s-a vestimentară, motiv pentru care purta o mască sanitară de culoare neagră.

Adolescentul de 14 ani, Albert Iovan este elev la British School of Bucharest, fiind pasionat de scrimă, golf, înot, surfing, ciclism și echitație, sporturi pe care le și practică.

“L-am crescut independent, adică mi-am dorit să îi dau libertate de mic. L-am trimis în prima tabără la 3 ani și 10 luni. Era cel mai mic de acolo din tabără. Și a repetat figura ani la rând. Deci în fiecare an pleacă în cel puțin o tabără.

Am dorit ca în momentul în care a crescut mai mare și am putut să am discuții serioase cu el, orice ar vrea să facă sau orice gând are să mi-l comunice. Nu l-am bătut niciodată”, povestea Romanița Iovan, la o emisiune TV, potrivit Impact.ro