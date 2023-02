Cum a slăbit Constantin Enceanu 5 kilograme după operația la genunchi. Ce a dezvăluit artistul

Constantin Enceanu a trecut prin mari emoții. Celebrul cântăreț de muzică populară a slăbit 5 kilograme după operația la genunchi. Fanii lui s-au îngrijorat teribil după anunțul că va ajunge în atenția medicilor, dar cu toate astea sunt fericiți pentru că starea sa de sănătate cu siguranță va fi una mai bună. ,,Asta a fost ambiția mea, să slăbesc și să fac și recuperarea. Mi-a zis doctorul după operație să am grijă”, a subliniat acesta.

Constantin Enceanu a suferit o operație la genunchi în luna noiembrie a anului trecut, iar ulterior a urmat un program strict pentru recuperare. Mai mult decât atât, acesta a reușit să dea jos și câteva kilograme, ceea ce este un lucru bun pentru că greutatea corpului nu mai apasă ca înainte pe genunchiul operat.

Inițial, în noiembrie și decembrie am făcut recuperare și exerciții în fiecare zi. De la 1 ianuarie voiam să fac o zi da și una nu, dar nu m-a lăsat terapeutul. Se pare că până în martie trebuie să fac zilnic aceste exerciții, câte 2 ore pe zi că să mă refac cum trebuie!”, a mărturisit Constantin Enceanu, pentru click.ro.

,,Doctorul a zis că o lună de zile să merg cu cadrul, apoi timp de trei săptămâni cu două cârje și după o lună și jumătate să rămân doar cu o cârjă. Dar după o lună am renunțat la tot. Acum două luni de zile, după operație, făceam recuperare la greu! Îmi mai fac și singur exercițiile pe care pot să le fac.

Artistul se simțea bine în pielea sa, dar își dorea să urmeze sfatul medicului și să fie mai atent cu kilogramele pe care le are. Cel din urmă a fost transparent cu fanii și le-a mărturisit și felul în care a reușit acest lucru.

Mai exact, a făcut mișcare în fiecare zi pe lângă exercițiile pentru recuperare. De asemenea, cel din urmă a avut grijă și la alimentație, așa că a slăbit într-un mod sănătos.

„Am slăbit vreo 4-5 kilograme! Asta a fost ambiția mea, să slăbesc și să fac și recuperarea. Mi-a zis doctorul după operație să am grijă să nu mă îngraș. Făcând zi de zi mișcare și exercițiile pentru recuperare, am avut grijă și la alimentație și am slăbit puțin.

De exemplu, dacă iei 5 kilograme în plus, echivalează cu 15 kilograme în plus puse pe genunchi și atunci apasă pe el această greutate. Eu după o lună și jumătate de operație am renunțat la tot!”