Cum a slăbit Bogdan Boantă 10 kg, de fapt. Ce regim a ținut timp de 8 săptămâni VIDEO

Bogdan Boantă a uimit audiența după ce recent s-a prezentat într-o emisiune pentru prima dată după ce a slăbit 10 kilograme. A reușit asta în doar opt săptămâni, cu ajutorul lui Carmen Brumă, iar acum declară că se simte foarte bine atât fizic, cât și psihic.

Înainte de a trece la o nouă formă, celebrul coregraf cântărea 84 de kilograme. În prezent, are 74, datorită regimului lui Carmen Brumă, la care s-a adăugat și ambiția dansatorului. Pentru a avea aceste rezultate, el recunoaște că nu a fost floare la ureche și că a urmat întocmai direcțiile date de Carmen timp de opt săptămâni.

„Sunt absolut uluit de tot ce se întâmplă și cum toată lumea îmi spune că vai ce am slăbit. Am avut 84 de kilograme. Am dat 10 kilograme în 2 luni. Am reușit cu regimul lui Carmen Brumă. M-am ținut de el strict. Opt săptămâni, cam atât durează. Mie mi-a fost tot timpul teamă de ideea de regim pentru că mă gândeam la ideea de înfometare, pentru că eu recunosc că sunt un gurmand”, a declarat Bogdan Boantă la Antena Stars.