Cum a slăbit Andrei Duban 13 kg într-o lună. Cătălin Măruță a rămas uimit când a auzit cum a reușit

După ce anul trecut a pus un pariu cu Cătălin Măruță că va slăbi, iată că actorul Andrei Duban a venit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță într-o formă de zile mari, cu 13 kg mai slab.

Cătălin Măruță s-a arătat extrem de uimit când a văzut transformarea uluitoare a lui Andrei Duban, motiv pentru care l-a întrebat cum a reușit. Deși acesta se aștepta să-i dea vreo dietă anume, ca răspuns, sau un termen mai îndelungat pentru slăbit, Andrei Duban a mărturisit că transformarea sa s-a produs în numai o lună de zile. Cum așa, printr-o operație bariatrică.

”Am slăbit de la 98 -100 de Kg. Am slabit 13 Kg într-o luna. Acum o lună aveam 100 de KG. Am slabit natural, cu ajutorul unui prieten. Mi-am taiat stomacul, se numește bariatrie. Am intrat marți în clinică și vineri am ieșit. Operația a fost anestezie totală. Acest tip de operație este unul eficient”, a spus Andrei Duban, care a dezvăluit și motivele pentru care a recurs la acest tip de intervenție.