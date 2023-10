Cum a slăbit Alessandra, colega lui Theo Rose, 45 de kilograme. „Acum exact un an am început călătoria”

Le leagă o relație cu totul specială, se completează perfect și își sunt alături la fiecare pas în carieră. În ultimele luni, colega lui Theo Rose a trecut printr-o transformare uluitoare. Mulți s-au întrebat cum a slăbit Alessandra 45 de kilograme, iar cântăreața a fost cât se poate de deschisă cu fanii săi.

Alexandra Stanciu, cunoscută publicului de la noi din țară ca Alessandra, a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă. Într-un an, a reușit să dea jos nu mai puțin de 45 de kilograme.

Colega lui Theo Rose este acum într-o formă de zile mari, însă a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a ajunge la rezultatul dorit. Tânără a ajuns pe masa de operație, fiind supusă unei intervenții de micșorare a stomacului.

Pierderea în greutate i-a îmbunătățit mult calitatea vieții și sănătatea, ajutând-o să scape și de hipotiroidism, o afecțiune a glandei tiroide cu numeroase efecte negative asupra organismului uman.

„Acum exact un an eram în operație! Mulțumesc că ați fost alături de mine! Am reușit să slăbesc 45 de kilograme și am scăpat de hipotiroidism. Lma stomăcelule!

Acum exact un an am început călătoria care m-a ajutat să fiu iar sănătoasă și să mă iubesc din nou. Nu credeam că o să reușesc și tot ce simțeam era frică. El m-a iubit în tot timpul ăsta și m-a întărit. A fost cea mai bună decizie pentru sănătatea mea. Vă încurajez să vă iubiți și să fiți blânzi cu voi” – a transmis colega lui Theo Rose, în mediul online.