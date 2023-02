Cum a scăpat un român de datoria de 90.000 de euro la bancă. Nu a fost nevoie să mai plătească nimic

Cum a scăpat un român de datoria de 90.000 de euro la bancă. Totul a fost posibil după ce omul a apelat la consilierea Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Negocierile au fost dure, dar într-un final clientul a avut de câștigat.

O instituție financiară din România a fost de acord să șteargă 446.000 de lei, ceea ce înseamnă puțin peste 90.000 de euro, din datoria unui client.

Consumatorul a fost consiliat de CSALB, aceștia purtând negocieri intense cu banca, negocieri care s-au întins pe aproape jumătate de an, timp în care instituția a avut nu mai puțin de 10 întâlniri cu banca respectivă.

Scenariul iniţial cu care venise banca în conciliere era să prelungească doar cu câteva luni termenul de plată şi să nu acorde niciun discount, ţinând cont că pentru acest împrumut începuseră deja procedurile de executare.

De aici au început negocierile care au durat 165 de zile şi în care am purtat peste 10 runde de negocieri. Pot spune că în negociere am ajuns la mijloc: am obţinut un termen scurt de plată pentru cei 800 de mii de lei, aşa cum îşi dorea banca şi o reducere consistentă a soldului, de peste 400 de mii de lei, aşa cum îşi dorea consumatorul”, a explicat Alina Radu, conciliator CSALB şi avocat.