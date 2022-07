Cum a scăpat Horia Moculescu de covid-19. Ce veste a primit după ce s-a vindecat (exclusiv)

Vești bune pentru fanii lui Horia Moculescu! Celebrul compozitor a scăpat de COVID-19. Ce i-au spus medicii atunci când a ajuns la spital și cum a reușit să scape de virus? Vedeta s-a simțit extrem de rău în toată această perioadă. „A trebuit să stau șapte zile în spital, la Matei Balș. Totul a debutat abrupt și violent, cu o tuse multilateral dezvoltată, ca să zic așa, care m-a întors pe toate fețele”, a mărturisit artistul.

Celebrul compozitor are 85 de ani și a trecut prin momente foarte grele chiar recent. Vedeta a povestit despre experiența sa cu infectarea de COVID-19, dar și cum a reușit să se salveze. Cel din urmă a subliniat că nu a fost deloc ușor.

Artistul a avut nevoie de șapte zile de spitalizare, chiar dacă virusul nu a venit cu toate simptomele la pachet. Mai exact, bărbatul nu a avut temperatură, și-a păstrat mirosul și gustul.

Compozitorul este vaccinat cu trei doze de Pfizer și spune că s-a putut bucura de avantajele deciziei sale. Medicii i-au spus că cel mai probabil dacă nu s-ar fi vaccinat ar fi avut probleme mai grave. Acesta vrea acum să se bucure de clipele următoare și să onoreze un eveniment aparte unde o să fie premiat.

„Medicii de acolo mi-au spus că cel mai probabil fără vaccin aș fi avut mult mai multe de tras. M-au lăsat să înțeleg că am scăpat destul de bine. Acum pot ieși în public, în societate, ceea ce voi și face curând, fiindcă am fost anunțat că sunt premiat de revista Actualitatea Muzicală și am de gând să onorez evenimentul”.