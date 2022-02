Cum a sărbătorit Simona Halep Dragobetele. Fostul lider mondial se pregătește pentru turneele ce vor avea loc în SUA, în perioada următoare. După ce a luat startul în competițiile de la Dubai și Doha, românca s-a întors acasă. Ea nu a renunțat la pregătirea fizică nici de Ziua Îndrăgostiților, varianta românească. Simona Halep a marcat evenimentul, însă, într-un mod special.

Cum a sărbătorit Simona Halep Dragobetele. Jucătoarea din Constanța a revenit în țară după ce a jucat în cele două turnee din Golf, Dubai și Doha. Românca a coborât până pe locul 27 WTA, dar speră să recupereze terenul pierdut cu ocazia competițiilor ce vor avea loc în SUA, la Indian Wells, Miami și Charleston.

Simona Halep a declarat, la revenirea în România, că își va respecta programul stabilit și nu va renunța la niciun turneu, așa cum și-ar fi dorit Ilie Năstase.

„O să-mi fac programul așa cum am hotărât. O să joc turneele pe care le joc mereu. Încă am clasament destul de bun. Să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează”, a spus Simona Halep, la sosirea din Qatar, citată de Playsport.