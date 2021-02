Un bătrân în vârstă de 97 de ani din Timișoara a reușit să scape de coronavirus fără a fi necesară spitalizarea sa. Care este secretul bărbatului.

Un bătrân, pe numele său Gheorghe Buba, din Timișoara a fost confirmat cu COVID-19 în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Bărbatul, în vârsta de 97 de ani, a reușit să se trateze singur acasă urmând indicațiile medicilor.

Pandemia de coronavirus a făcut ravagii în toată lumea de la debutul său. Este cunoscut faptul că cei mai afectați au fost vârstnicii și cei cu boli cronice. Mulți dintre aceștia și-au pierdut viața în întreaga lume din cauza temutului virus. Cu toate acestea există și cazuri fericite. Printre norocoși se numără și Gheorghe Buba, pensionarul în vârsta de 97 de ani care a reușit să treacă cu bine peste boală, conform adevărul.ro.

Vârstnicul a povestit, conform sursei, că timp de aproape trei săptamâni a rămas fără miros și s-a simțit mai obosit decât de obicei. Din fericire a făcut o forma ușoară de coronavirus.

„A început cu oboseală, dacă mergeam patru-cinci metri oboseam. La un moment dat, mi-am pierdut mirosul. Am mai tuşit şi eram puţin ameţit de cap. Febră nu am avut. Am luat boala de la o doamnă care mai vine pe la mine să facă mâncare. Ea a prezentat semne, cu vărsături, şi până la urmă a fost internată la spital. Bineînţeles că a venit o echipă medicală, toţi erau îmbrăcaţi în costume, mi-au luat probe. A doua zi mi s-a comunicat că sunt pozitiv. Dar nu a trebuit să mă duc la spital, medicul de familie mi-a prescris medicamente. Vitamina C, vitamina D, încă un medicament şi ceva siropuri. Şi în fiecare zi am primit telefon, control de la poliţie, care mă întrebau unde sunt, ce fac şi cum mă simt”, a declarat Gheorghe Buba, scrie sursa precizată.

Bătrânul susține că nu are niciun secret, subliniind, totuși, faptul că ar avea o imunitate bună, însă a precizat că nu a fumat niciodată. În plus, și-a urmat tratamentul conform sfaturilor primite de la medici

„Nu am niciun secret. Cred că e importantă starea organismului. N-am avut niciodată boli cronice care să mă macine. Am avut ceva probleme cu circulaţia periferică, dar am făcut tratamente. Încă ceva, nu am fumat niciodată. De băut, am mai băut. Nu am fost nici pasionat de sport. În coplărie, mâncam foarte mult lapte de vacă şi de oaie, direct la stână, pentru că părinţii aveau animale”, a povestit Gheorghe Buba, conform sursei.