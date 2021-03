Cum a reușit Gheorghe Turda să cânte pentru 7 președinți americani. Ce a făcut cu Nicolae Ceaușescu

Gheorghe Turda împlinește astăzi, 6 martie, 73 de ani. Are o carieră vastă și se poate lăuda că a călătorit în multe colțuri ale lumii. Artistul a fost în Statele Unite ale Americii de 42 de ori.

Născut în comuna Săpânța, județul Maramureș, Gheorghe Turda este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. El a cântat pentru mai mulți președinți americani și are extrem de multe poveștiri și amintiri de spus nepoților.

Gheorgeh Turda a oferit un interviu publicației impact.ro, în care a vorbit despre călătoriile sale și amintirile pe care le-a adunat în decursul anilor.

”Am fost în America, până acum, de 42 de ori. Sunt în topul artiștilor care au trecut balta mare, cum îmi place mie să spun. Prima dată am ajuns în Mexic, cu delegația României, dar în America am cântat pentru prima dată în anul 1976. În 1978 am fost iar în SUA, cu delegația lui Nicolae Ceaușescu. Am cântat pentru Nixon, lui Ford i-am cântat în România, iar președintelui Jimmy Carter, tot în SUA, în 1976, la Bicentenarul american de la Washington. Și președintelui Ronald Reagan i-am cântat în SUA, lui Bill Clinton, la Chicago, lui Obama la New York, iar președintelui Bush la București, la un eveniment în Piața Revoluției. În America am fost ultima dată în 2011, cu Gyuri Pascu, la comunitatea de români din Seattle, şi am susţinut un concert pentru a aduna fonduri pentru construirea unei biserici. Din donaţii, s-au adunat 110.000 de dolari, o sumă foarte frumuşică”, a declarat Gheorghe Turda.