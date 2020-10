Cum a reușit, de fapt, Ilie Năstase să cumpere mașina de 250.000 de euro. Secretul care s-a aflat acum

S-a aflat cum a reușit, de fapt, Ilie Năstase să cumpere mașina de 250.000 de euro. Ilie Năstase și-a vândut casa din Primăverii pentru a-i putea cumpăra soției lui bolid de lux.

De unde a avut Iloe Năstase bani pentru a-i cumpăra tinerei sale soții un Bentley Continental GT Sport

Ilie Năstase și-a vândut vila din cartierul Primăverii pentru a-i putea cumpăra Ioanei mașina de 240000 de euro. Ioana și Ilie Năstase sunt acum un cuplu fericit. Până acum relația lor a stat sub semnul întrebării. De altfel, cei doi s-au hotărât în ultima clipă să facă nuntă.

Apoi, a apărut luxosul cadou pe care fostul numărul 1 din tenisul mondial i l-a făcut Ioanei, un Bentley de 240.000 de euro. Ilie Năstase a făcut un adevărat sacrificiu pentru a-i cumpăra soției sale un Bentley Continental GT Sport, în două uși. Mașina este una de-a dreptul spectaculoasă și a fost făcută cadou la la scurt timp după ce au făcut cununia religioasă, la o mănăstire de la Techirghiol.

Ioana mai avea 5 mașini în garaj

Chiar dacă mai avea în garaj 5 mațini, Ioana a fost profund impresionată de cadoul de la Ilie Năstase. ”De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis:

Wow, ce mașină frumoasă. Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, spunea cea care devenise Ioana Năstase de scurt timp despre bijuteria pe patru roți.

Cum a făcut Ilie Năstase rost de bani de mașină

Ilie Năstase a făcut rost de bani de mașină după ce și-a vândut locuința din ”Primăverii”. A obținut pe casă mai mult de 500000 de euro. Acum, Ilie Năstase și-a găsit locul la Constanța, alături de Ioana.

”Eu despre asta nu vreau să vorbesc. Da, mașina i-am luat-o, i-am făcut-o cadou!”, a spus Ilie Năstase, potrivit cancan.ro. Ioana Năstase și Ilie Năstase au fost la un pas de despărțire chiar înainte să facă nuntă.

Ioana și Ilie Năstase, la un pas de despărțire chiar înainte de nuntă

”Ultima oară eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație, când nu mai există comunicare, încerci, dar, dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume. Tot respectul pentru soțul meu, niciodată nu voi da din casă, voi avea numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Dar, ca la fiecare, ne mai certăm, ne mai jignim. Eu consider că am fost un om corect față de el, l-am respectat foarte mult și îl voi respecta în continuare, indiferent de ce va fi, pentru că a făcut parte din viața mea. El își dorește, dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Eu am încercat să îl fac fericit, așa cum n-a mai fost. Dar așa a fost să fie, toate au un rost în viață. Aș minți să spun că există iubire, există respect. Voi depune actele de divorț cât mai curând, deja m-am interesat”, spunea Ioana Năstase cu puțin timp înainte de cununia civilă.