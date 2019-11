Cum a reacționat Victor Slav, după ce s-a spus că polițiștii l-au prins drogat la volan. Prezentatorul Kanal D, mărturisiri neașteptate

Prezentatorul de la Kanal D a făcut câteva mărturisiri neașteptate, într-un interviu pe care l-a acordat de curând. Fanii săi au putut afla ce părere are în prezent Victor Slav despre fosta lui soție, Bianca Drăgușanu, alături de care are și-o fetiță, pe Sofia. Mai mult, vedeta a reacționat și după ce s-a spus că polițiștii l-au prins în stare de ebrietate, când se afla la volan, în luna aprilie din acest an.

Cum a reacționat Victor Slav, după ce s-a spus că polițiștii l-au prins drogat la volan

Victor Slav a avut de dat explicații cât se poate de serioase, în fața autorităților, după ce a fost prins la volan într-o stare total interzisă oricărui șofer. Mai exact, prezentatorul consumase droguri și a fost depistat pozitiv pentru acest lucru cu un aparat de tipul DrugTest. Este cunoscut că un asemenea gadget poate depisteze 6 feluri de substanțe, în mai puțin de 10 minute.

În cel mai recent interviu pe care l-a acordat, cunoscutul prezentator a vorbit deschis despre relația cu Bianca, dar și despre greșelile pe care le-a făcut până acum. Deși nu a fost deschis în ceea ce privește problema drogurilor sau că ar fi fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, acesta a menționat că a făcut anumite greșeli.

Victor Slav admite că a făcut greșeli

„În viață, toți suntem supuși greșelii, sunt etape în viața noastră, important este să înveți din acele greșeli. Și eu am greșelile mele, pe care le-am conștientizat și pe care le voi împărtăși Sofiei, la momentul potrivit. Încerc să o protejez cum pot mai bine și să o pregătesc pentru viață.”, a mărturisit Victor Slav, potrivit viva.ro.

Prezentatorul Kanal D a făcut câteva mărturisiri total neașteptate și legate de cine o crește pe micuța Sofia, pentru că fetița foștilor soți nu locuiește cu Bianca Drăgușanu, așa cum ar fi putut presupune fanii săi.