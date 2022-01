La doi ani după ce solista Andreea Bălan a vândut apartamentul din Ploiești, cu acordul familiei, iată că Săndel Bălan a cumpărat un altul, tot cu două camere și tot în blocul în care a locuit aproape 30 de ani. Motivul? Nu s-a putut adapta în garsoniera din centrul orașului: ”Așa a aranjat Dumnezeu lucrurile!”, ne-a declarat Săndel Bălan, pentru playtech.ro.

Andreea Bălan a scos la vânzare apartamentul familiei din Ploiești, în urmă cu doi ani, cu acordul părinților. După ce au împărțit banii, tatăl ei, fostul impresar al trupei Andre, și-a achiziționat o garsonieră în centrul orașului.

Deși era luxoasă și spațioasă, lui Săndel Bălan nu i-a priit deloc și, la un an distanță, s-a ivit oportunitatea de a reveni în același bloc, alături de vecinii lui de-o viață, cărora recunoaște că le-a dus dorul:

„Am stat un an în garsonieră, dar nu mă adaptasem. Cum am aflat că a fost scos la vânzare un apartament în blocul în care am locuit, la același etaj și pe același palier, l-am și cumpărat. Înainte stăteam la apartamentul 14, acum stau la 15.

Așa a aranjat Dumnezeu lucrurile și am revenit în bloc. Am două camere, un spațiu generos, de 100 mp. Garsoniera din centrul orașului Ploiești am închiriat-o, ca să nu mai stau cu grija ei”.