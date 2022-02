Cum a reacționat Patriarhia Română, după ce IPS Teodosie l-a lăudat pe Putin. Precizări importante

Întreaga Europă și Statele Unite ale Americii sunt în alertă, ca urmare a tensiunilor și mișcărilor de trupe rusești la granița Ucrainei. În acest context, majoritatea figurilor politice europene sunt extrem de calculate când vine vorba de declarații, fie critice la adresa lui Putin, fie legate de presupusa invazie a Ucrainei. NATO și Statele Unite ale Americii au trimis deja în această zonă trupe americane, iar Franța declara recent că va face același lucru. În lumina acestor situații, Occidentul îl vede acum pe Putin trecând de la autocrație la dictatură. Dar, iată că ÎPS Teodosie nu ține cont de toate aceste lucruri, și recent a făcut afirmații laudative la adresa liderului de la Kremlin, iar afirmațiile sale au generat și reacții din partea Patriarhiei Române.

În cea mai mare parte a domniei sale, Vladimir Putin a fost mai ușor de asociat cu cleptocrația, falsitatea și cinismul decât cu o ideologie coerentă care să introducă statul în viața de zi cu zi.

În timpul primului său deceniu la putere, anii 2000, creșterea economică a Rusiei a oferit mai mult sau mai puțin tot sprijinul de care regimul său avea nevoie.

În cel de-al doilea deceniu al său, când creșterea s-a estompat și au izbucnit proteste în marile orașe, propaganda naționalistă și antiamericanismul au devenit mai răspândite. Anexarea Crimeei în 2014 și războiul din Ucraina au ținut oamenii distrați, entuziasmați și de partea lor.

A existat represiune, dar elita conducătoare a Rusiei a fost mai interesată de bogăție decât de violență. Rușii cu vederi literare se puteau consola cu versuri din „Scrisori către un prieten roman”, un poem al lui Joseph Brodsky

Regimul lui Vladimir Putin face acum ca această distincție să devină discutabilă. Odată cu escaladarea tensiunilor de la granița Rusiei cu Ucraina, Occidentul a început, cu adevărat, să se teamă de logica lui Vladimir Putin, și-l vede ca trecând de la autocrație la dictatură.

Situația este una extrem de tensionată, iar declarațiile occidentalilor sunt extrem de precaute, când vine voba de Putin, în contextul situației incerte de la granița Ucrainei. Dar, iată că, fără să țină cont de situația actuală, deja controversatul ÎPS Teodosie a făcut recent afirmații laudative la adresa liderului de la Kremlin, în ultima sa apariție la un post de radio:

„Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică.

Este cel mai mare ctitor la Sfâmtul Munte și la Ierusalim și în țara sa. Și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori.”, declara ÎPS Teodosie.