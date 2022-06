Cum a reacționat Oana Sârbu, după ce Gheorghe Gheorghiu a spus că și-ar petrece o noapte cu ea

Din când în când, că altfel nu se poate, în showbiz-ul românesc mai apare câte un zvon, sau chiar un scandal. Până de curând am asistat la scandalul din jurul divorțului Reghe-Prodan. Am putea astăzi să asistăm la un posibil nou scandal? Totul a plecat de la declarațiile cântărețului Gheorghe Gheorghiu, referindu-se la Oana Sârbu. Nu a durat mult, și vedeta din „Liceenii” a reacționat pe marginea comentariilor artistului. Declarațiile le-a făcut într-un interviu exclusiv pentru Ego.ro Rămâne să aflați în cele urmează ce a declarat Oana Sârbu.

Invitat recent la emisiunea realizată de Cătălin Măruță la PRO TV, celebrul solist Gheorghe Gheorghiu a trcut prin proba, deja celebră de-acum, a provocărilor iuți.

La una din întrebările înmânate de Măruță, era provocat să spună că cine și-ar fi dorit să petreacă o noapte. Răspunsul l-a surprins chiar și pe moderator, acesta fiind un singur nume, Oana Sârbu.

Ulterior, solistul a și completat răspunsul declarând:

Deși nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns, lucrurile s-au desfășurat fără alte comentarii în timpul emisiunii. Dar, Oana Sârbu a reacționat imediat la declarațiile solistului.

Contactată de jurnaliștii de la Ego.ro, Oana Sârbu a decis să-i răspundă solistului, în stilul ei caracteristic, jovial și cu zâmbetul pe buze:

„Mă amuză ce am auzit. Îl cunosc pe Gigi, de ani de zile, am făcut zeci de spectacole împreună, prin țară. Îmi amintesc de un incident cu un impresar care nu voia să ne plătească și Gigi l-a alergat cu chitara după el.

Dar nu a fost singurul care a curat-o pe vedeta din „Liceenii”, mai spun cei de la Ego.ro. În trecut, un alt mare solist de muzică ușoară a tot curtat-o pe Oana Sârbu. Conform publicației amintite, acesta era, nimeni altul, decât Cătălin Crișan, care a recunoscut acest lucru, declarând:

„Am curtat-o pe Oana Sârbu. Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții.

Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat.

S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci, la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon”, dezvăluia Cătălin Crișan.