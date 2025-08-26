Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”

Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
26 aug. 2025 | 19:55
de Bianca Dumbrăveanu

Monden
Invitată în emisiunea „La Măruță”, actrița Ioana Ginghină a vorbit despre un episod tensionat din viața sa personală. Vedeta a dezvăluit că este supărată pe soțul ei, Cristi Pitulice, după ce a descoperit că acesta primea poze indecente de la o femeie divorțată. Deși a precizat că el nu a răspuns în mod compromițător, Ioana l-a acuzat că nu a avut fermitatea de a opri conversația. Situația a stârnit discuții aprinse în cuplu și i-a dat Ioanei motive să reflecteze asupra relației.

„Făceam bine până n-am mai făcut bine”

Întrebată cum se simte, actrița a spus că nu se mai poate declara fericită, așa cum părea în vară pe rețelele de socializare.

„Făceam bine până n-am mai făcut bine. (…) Îmi caut soț!”, a spus aceasta, lăsând de înțeles că liniștea i-a fost tulburată recent.

Actrița a povestiti în emisiune că o femeie a luat legătura cu soțul ei sub pretextul unei posibile colaborări pentru un eveniment. Discuțiile au început pe rețelele de socializare, dar ulterior s-au mutat pe WhatsApp. De acolo, tonul conversației s-a schimbat treptat, iar femeia a început să îi trimită lui Cristi Pitulice fotografii în diverse ipostaze, inclusiv imagini cu tentă intimă.

„O femeie divorțată i-a trimis poze soțului meu”

Actrița a detaliat că supărarea a pornit de la faptul că soțul ei nu și-a trecut pe Facebook că este căsătorit.

„Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, pe undeva, lasă o portiță”, a spus Ioana.

Această „portiță” a fost folosită de o femeie divorțată, cu doi copii, care a ajuns să îi trimită lui Cristi Pitulice poze indecente:

„M-am trezit cu o doamnă divorțată, cu doi copii, care i-a trimis niște poze soțului meu. Doamnă care a fost și la festival unde eram și eu cu el. O chestie atât de nasoală. El nu e vinovat în conversație, dar nici nu a zis stop.”

Discuțiile din cuplu

Ioana a mărturisit că soțul său a încercat să îi arate că discuțiile cu femeia vizau, la început, organizarea unui eveniment. Totuși, când conversațiile au început să fie însoțite de fotografii, acesta nu a pus capăt schimbului de mesaje.

„I se salvau pozele în telefon. (…) Eu am al șaselea simț și îi zic într-o seară: ‘iubire, ia să văd ce poze ai cu mine în telefon’”.

Descoperirea a dus la o ceartă serioasă, Ioana reproșându-i partenerului lipsa de reacție.

Confruntarea directă

Supărată, actrița a decis să o sune personal pe femeia care i-a trimis pozele lui Cristi. În discuția telefonică, Ioana i-a reproșat acesteia lipsa de respect și a întrebat-o direct de ce a ales să trimită astfel de imagini unui bărbat însurat. Răspunsul primit nu a liniștit-o, dimpotrivă, a inflamat și mai mult situația.

„Am sunat-o. O întreb: ‘De ce îi trimiți soțului meu poze cu păsărica?’ (…) I-am zis: ‘Sunt Ioana Ginghină, soția lui Cristi Pitulice. De ce i-ai trimis soțului meu poze în costum de baie?’ ‘Păi, întreabă-l pe el’, ‘Păi l-am întrebat, am văzut conversația’. (…) Și atunci am început: ‘Păi nu ți-e rușine să trimiți așa ceva?’”, povestește Ioana.

Ulterior, femeia i-ar fi spus lui Cristi Pitulice că intenționează să o dea în judecată pe Ioana pentru felul în care i s-a adresat.

„Și ce o să zică? ‘Domnule judecător, eu i-am trimis poze cu păsărica și ea s-a supărat. Și el era, într-adevăr, însurat cu ea și ea uite ce a făcut! S-a supărat pe mine!’. Râde și judecătorul de ea, ne facem și de râs așa”, mai spune actrița.

Ioana Ginghină, decisă să nu mai treacă cu vederea

Deși recunoaște că soțul ei nu a răspuns în mod nepotrivit la avansuri, Ioana Ginghină este extrem de deranjată de faptul că acesta nu a pus capăt discuției la timp. Mai mult, actrița a transmis clar că nu mai are răbdare cu astfel de situații și chiar a glumit amar că notarul este „peste drum” de casa ei, deci un eventual divorț s-ar rezolva rapid.

„Am notarul peste drum, știi ce repede termin (n.r divorțul)? Dar numai, gata, nu mă mai mărit. Numai, gata, mi s-a luat”, a spus ea.

