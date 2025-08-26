Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”

Invitată în emisiunea „La Măruță”, actrița Ioana Ginghină a vorbit despre un episod tensionat din viața sa personală. Vedeta a dezvăluit că este supărată pe soțul ei, Cristi Pitulice, după ce a descoperit că acesta primea poze indecente de la o femeie divorțată. Deși a precizat că el nu a răspuns în mod compromițător, Ioana l-a acuzat că nu a avut fermitatea de a opri conversația. Situația a stârnit discuții aprinse în cuplu și i-a dat Ioanei motive să reflecteze asupra relației.
Întrebată cum se simte, actrița a spus că nu se mai poate declara fericită, așa cum părea în vară pe rețelele de socializare.
„Făceam bine până n-am mai făcut bine. (…) Îmi caut soț!”, a spus aceasta, lăsând de înțeles că liniștea i-a fost tulburată recent.
Actrița a povestiti în emisiune că o femeie a luat legătura cu soțul ei sub pretextul unei posibile colaborări pentru un eveniment. Discuțiile au început pe rețelele de socializare, dar ulterior s-au mutat pe WhatsApp. De acolo, tonul conversației s-a schimbat treptat, iar femeia a început să îi trimită lui Cristi Pitulice fotografii în diverse ipostaze, inclusiv imagini cu tentă intimă.
Actrița a detaliat că supărarea a pornit de la faptul că soțul ei nu și-a trecut pe Facebook că este căsătorit.
„Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, pe undeva, lasă o portiță”, a spus Ioana.
Această „portiță” a fost folosită de o femeie divorțată, cu doi copii, care a ajuns să îi trimită lui Cristi Pitulice poze indecente:
„M-am trezit cu o doamnă divorțată, cu doi copii, care i-a trimis niște poze soțului meu. Doamnă care a fost și la festival unde eram și eu cu el. O chestie atât de nasoală. El nu e vinovat în conversație, dar nici nu a zis stop.”
Ioana a mărturisit că soțul său a încercat să îi arate că discuțiile cu femeia vizau, la început, organizarea unui eveniment. Totuși, când conversațiile au început să fie însoțite de fotografii, acesta nu a pus capăt schimbului de mesaje.
„I se salvau pozele în telefon. (…) Eu am al șaselea simț și îi zic într-o seară: ‘iubire, ia să văd ce poze ai cu mine în telefon’”.
Descoperirea a dus la o ceartă serioasă, Ioana reproșându-i partenerului lipsa de reacție.
Supărată, actrița a decis să o sune personal pe femeia care i-a trimis pozele lui Cristi. În discuția telefonică, Ioana i-a reproșat acesteia lipsa de respect și a întrebat-o direct de ce a ales să trimită astfel de imagini unui bărbat însurat. Răspunsul primit nu a liniștit-o, dimpotrivă, a inflamat și mai mult situația.
„Am sunat-o. O întreb: ‘De ce îi trimiți soțului meu poze cu păsărica?’ (…) I-am zis: ‘Sunt Ioana Ginghină, soția lui Cristi Pitulice. De ce i-ai trimis soțului meu poze în costum de baie?’ ‘Păi, întreabă-l pe el’, ‘Păi l-am întrebat, am văzut conversația’. (…) Și atunci am început: ‘Păi nu ți-e rușine să trimiți așa ceva?’”, povestește Ioana.
Ulterior, femeia i-ar fi spus lui Cristi Pitulice că intenționează să o dea în judecată pe Ioana pentru felul în care i s-a adresat.
„Și ce o să zică? ‘Domnule judecător, eu i-am trimis poze cu păsărica și ea s-a supărat. Și el era, într-adevăr, însurat cu ea și ea uite ce a făcut! S-a supărat pe mine!’. Râde și judecătorul de ea, ne facem și de râs așa”, mai spune actrița.
Deși recunoaște că soțul ei nu a răspuns în mod nepotrivit la avansuri, Ioana Ginghină este extrem de deranjată de faptul că acesta nu a pus capăt discuției la timp. Mai mult, actrița a transmis clar că nu mai are răbdare cu astfel de situații și chiar a glumit amar că notarul este „peste drum” de casa ei, deci un eventual divorț s-ar rezolva rapid.
„Am notarul peste drum, știi ce repede termin (n.r divorțul)? Dar numai, gata, nu mă mai mărit. Numai, gata, mi s-a luat”, a spus ea.