Cum a reacționat Ilie Năstase când soția lui a depus actele de divorț. Ioana Simion a recunoscut tot

Soția lui Ilie Năstase a depus actele de divorț, iar reacția marelui tenismen a uimit pe toată lumea. Frumoasa Ioana Simion, în vârstă de 43 de ani, a depus solicitarea de divorţ la Judecătoria Constanţa, sătulă de jignirile de care a avut parte în ultima perioadă, din partea partenerului său de viață.

Ioana Simion vrea să divorțeze de Ilie Năstase, în vârstă de 74 de ani, din cauza nepotrivirii de caracter și a jignirilor la care a fost supusă. Bruneta a acordat un interviu pentru clik.ro, în care explică mai bine motivele pentru care a recurs la această metodă, dar și cum a reacționalt Ilie Năstase când a aflat.

„Da, este adevărat, astăzi (n.r. -ieri) facem procedura. La tribunal, pentru că Ilie nu vrea să vină să semneze. A crezut că glumesc când i-am spus că divorţez. Nici acum nu crede. Îmi pare foarte rău, dar eu am răbdat, i-am dat timp să se schimbe. Nu s-a întâmplat nimic. Cert este că îi voi purta în continuare respect, vom rămâne prieteni. Dacă are nevoie de ceva, îl voi ajuta. Chiar şi acum vorbim, îl duc cu maşina unde are nevoie să ajungă, facem cumpărături. E normal să comunicăm. Dar doar atât. Nimic mai mult. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi liniştită”, a spus Ioana pentru Click!

Își deschide clinică medicală

Frumoasa brunetă a vorbit și despre planurile sale de viitor, care includ o afacere destul de mare: vrea să deschidă o clinică medicală. „Îmi doresc ca anul acesta să deschid clinica. Am rămas un pic în stand by din cauza pandemiei. Suntem în punctul de a aduce aparatura, însă «motoraşele» abia se pornesc, ca să zic aşa. Dacă nu erau aceste interdicţii şi acest virus, situaţia era mult mai avansată, iar acum puteam avea pacienţi, dar din păcate planurile ne-au fost date peste cap”, ne-a mai mărturisit bruneta cu trup de fotomodel.