Decizia soției lui Ilie Năstase. Ce va face Ioana Simion după divorț. Sunt mulți bani la mijloc

La începutul lunii mai Ilie Năstase și Ioana Simion anunțau decizia de a divorța, chiar dacă s-au cununat civil în luna aprilie 2019. Se pare că doar pandemia de coronavirus îi mai ține împreună, în acte, deoarece este destul de greu să divorțezi în această perioadă.

Decizia celor doi de a divoța a venit ca o surpriză pentru cei apropiați celor doi. Acum, cei doi se pregătesc de separare, însă Ioana spunee că are activități la care să se gândesască în acest moment, precum clinica medicală pe care vrea sa o deschidă.

La începutul lunii, vestea că Ilie și Ioana vor divorța a luat pe nepregătite pe toată lumea, după doar un an de mariaj. Decizia i-a afectat pe amândoi, dar Ioana a decis să meargă mai departe și să încerce să-și vadă de viața ei.

„Îmi doresc ca anul acesta să deschid clinica medicală. Am rămas un pic în stand by din cauza pandemiei. Suntem în punctul de a aduce aparatura, însă motorașele abia se pornesc, ca să zic așa. Dacă nu erau aceste interdicții și acest virus, situația era mult mai avansată, iar acum puteam să avem pacienți, dar din păcate planurile ne-au fost date peste cap”, a spus Ioana.

Deși ajunsă la vârsta de 43 de ani, Ioana se menține bine pentru vârsta ei și deja are planuri mari de viitor, chiar dacă momentul este unu greu de trecut, mai ales că nu a trecut nici măcar un an de la semnarea actelor de cununie cu Ilie Năstase. Tânăra a povestit despre ce își dorește să facă, după semnarea actelor de divorț.

”În noiembrie eu şi prietena mea am început să discutăm mai în serios despre acest proiect. Ea este medic generalist la American Hospital, o renumită clinică din Turcia, dar are şi putere decizională acolo, aşa că am hotărât să deschidem în Bucureşti o clinică unde oamenii vor găsi de la oncologie, până la estetică şi vom avea medici atât din Turcia, cât şi din România. La începutul lunii decembrie am închiriat deja o vilă în zona Dorobanţi, vom aduce aparatura din America, însă va mai dura puţin până vom deschide pentru că ne ocupăm de acte”, declara Ioana la începutul anului.