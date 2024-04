Cum a reacționat fostul iubit al lui Laurette după ce vedeta a anunțat că își vinde bunurile de 250.000 de euro pentru a se stabili în Franța cu fiica lor: ”Am discutat!” EXCLUSIV

Fotomodelul de succes Laurette Atindehou a decis, după perioada de acomodare în Franța, să își scoată la vânzare toate bunurile pe care le deține în România, vila și salonul de masaj, în valoare totală de aproximativ 250.000 de euro, și să se stabilească definitiv în romanticul Paris.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Laurette Atindehou a explicat motivul pentru care a decis să facă acest pas, precum și ce discuție a avut cu tatăl fetiței, Mihai, actual iubit al actriței Majda Aboulumosha.

Laurette își vinde vila din Tunari. Cu greu se desparte însă de cocheta casă, în care a adunat atâtea amintiri, cu fiica ei, Serena. Speră să o dea cu suma de 240.000 de euro. Ea susține că merită toți banii și că viitorul proprietar va face o achiziție foarte bună, având în vedere condițiile de lux.

”Vând vila din Tunari cu 240.000 de euro, dar mai am unde sta în România. Am casă la mama, în Brăila. Sper să o vând repede. Poziția casei este excelentă, cu de toate. În apropiere este construită în 2019. Strada este asfaltată, deci e cu acces ușor, are supraveghere video, barieră la intrarea în complex.

Casa are 3 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie, grădină, pomi fructiferi, terasă, loc de parcare. În Tunari sunt multe case de vedete. Sunt mulți artiști care locuiesc aici, care au cumpărat în zonă, s-a dezvoltat foarte mult. Sunt și magazine, tot ce trebuie”, a declarat Laurette, în exclusivitate pentru Playtech Știri.