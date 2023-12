Laurette, a cărei fiică a fost victima bullying-ului, ia atitudine în cazul elevelor din Lupeni: ”E dureros ce se întâmplă”. Sfatul psihologului EXCLUSIV

Laurette Atindehou și-a exprimat regretul față de sfârșitul tragic al celor două eleve din Lupeni. Au fost victimele bullying-ului? Prin intermediul Playtech Știri, psihologul Radu Leca trage un semnal de alarmă, în urma creșterii numărului suicidurilor, în rândul elevilor.

În urmă patru ani, și Laurette a trecut printr-o situație delicată, cu fiica ei, Serena, care devenise ținta colegilor de școală. Cum celebra mamă nu a găsit înțelegere, nici la profesori și nici la părinți, ba, dimpotrivă, chiar a fost apostrofată, Laurette și-a transferat fiica la o școala din Franța:

”Legea anti-bullying trebuie aplicată în școli, copiii au de suferit, din diferite motive. În momentul în care fetița mea a fost șicanată, de două colege de școală, în clasa a doua, chiar dacă am avut numeroase discuții cu ele, cu directoarea școlii, cu profesoara și cu părinții, nu am fost luată în seamă, pe motiv ca sunt “persoană publică și am figuri””, ne-a declarat Laurette, în exclusivitate pentru Playtech Știri.