Cum a reacționat Costin Gheorghe după ce s-a aflat de amantlâcul cu Lidia Buble, când se iubea cu Răzvan Simion

Un nou val de întrebări a înconjurat-o din nou pe Lidia Buble, odată cu apariția unor imagini în presă în care ea și Costin Gheorghe se îmbrățișau în mașină. Suspect a fost faptul că episodul sentimental dintre cei doi ar fi avut loc anul trecut, spun sursele CanCan, în perioada când artista se iubea cu Răzvan Simion. Contactat de sursa citată, fostul fotbalist nu a dorit să comenteze subiectul care îl viza, cu precizarea că are „niște principii de familie”, drept pentru care „evită pe cât se poate viața mondenă”. În schimb, a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj cu privire la situație.

Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, a fost surprins în fotografii alături de Lidia, în perioada în care artista era partenera lui Răzvan Simion. Pozele ar fi fost făcute în urmă cu un an, iar apariția lor în presă pare că a fost inoportună pentru fostul fotbalist, care a publicat pe rețelele de socializare un citat, cel mai probabil, cu trimitere la această întâmplare.

Anterior, întrebat despre imagini și tipul de relație dintre el și Lidia Buble, sportivul a răspuns: „Eu am niște principii de familie. Nu îmi plac genul acesta de știri și din acest motiv evit pe cât se poate viața mondenă. Eu nu vorbesc despre viața mea privată și nu vreau sa comentez acest subiect”.

La scurt timp după apariția fotografiilor cu pricina, prezentatorul de la Antena 1 a postat pe Instagram, întâmplător sau nu, refrenul unei melodii ce aparține trupei Holograf, care suna sugestiv în acest context: „Dacă pot să zâmbesc, grijile s-au dus!”.

Costin Gheorghe a divorțat de Adriana, mama copilului lui, în urmă cu aproape doi ani. Aceștia au rămas în relații bune de dragul fetei lor, Ema. După separarea de fostul fotbalist, femeia și-a găsit fericirea în brațele unui afacerist.

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit la începutul acestui an, după aproape cinci ani de relație, iar cel care a anunțat ruptura a fost prezentatorul de la Antena 1, pe Instagram. Acesta a publicat un mesaj emoționant despre fosta parteneră, în care le-a mărturisit tuturor că relația lor a ajuns la final.

„Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, este o parte din mesajul lui Răzvan Simion.