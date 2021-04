Cum a rămas Mihai Petre fără bani și acte. Ce a pățit fostul jurat de la Românii au talent

Mihai Petre a trecut printr-o situație extrem de neplăcută. Fostul jurat de la Românii au Talent a avut parte de o experiență pe care nu o va uita prea curând.

Cu mai mult timp în urmă, Mihai Petre a fost într-o vacanță în Polonia, țara din care vine soția lui, Elwira Duda. El a rămas fără bani, acte sau telefon, așa că a fost nevoit să se descurce așa cum a putut.

Totul s-a întâmplat extrem de rapid, atunci când Mihai Petre a fost la toaletă. Au fost nevoie de doar câteva clipe ca dansatorul să rămână fără acte, bani sau telefon.

El a povestit că avea la el un portofel cu acte și s-a trezit fără tichetul de parcare, pașaport și mai multe carduri.

„Am pățit-o farte rău. Nu vreau să-mi aduc aminte. (…) Eram într-o vacanță în Polonia și mi-am uitat telefonul la toaletă, pe chestia aia de hârtie igienică. Am plecat liniștit, cum se duce omul… aveam și un portofel de travel și când m-am întors nu mai era, eu deja eram la poartă… Nu mai aveam nici tichetul de parcare, nici pașaport, nici carduri, nici nimic”, a povestit Mihai Petre într-o emisiune TV.

El a trebuit să apeleze la ambasada României în Polonia, însă nu a reușit să recupereze nimic.

„M-am dus: ”Bună ziua, poliția unde este la dumneavoastră aici?”. M-a luat poliția, m-au scos, am ajuns pe la Ambasada României din Varșovia. (…) Au dispărut cu totul. La un moment dat, țin minte că voiam să-mi cumpăr o apă și m-am dus și mi-am dat seama că nu-mi pot cumpăra o apă, cee ce-i destul de ciudat…”, a mărturisit dansatorul

Mihai Petre este căsătorit cu Elwira și au împreună două fetițe. Anterior, dansatorul a declarat că la început nu se plăceau deloc.

“Pe Elwira am cunoscut-o tot prin dans. Fosta mea partenera fusese nevoita sa renunte din cauza unor accidentari, asa ca m-am trezit singur. Dintre toate posibilele perechi din Romania, nu ma potrivisem cu nici una, asa ca eram in cautari disperate.

Cineva mi-a spus ca exista o fata, o poloneza, care se afla intr-o situatie similara, adica isi cauta si ea partener. Am aranjat sa ne vedem si, timp de doua zile, am dansat impreuna. Eu am fost multumit, Elwira m-a acceptat si ea si asa ne-am decis sa facem echipa”, a marturisit Mihai Petre intr-un interviu.

“La inceput, eu si Elwira ne-am displacut reciproc, desi frumusetea ei m-a “atins” de cum am vazut-o”, a mai spus fostul jurat.