Cum a pierdut Gigi Becali 150.000 de euro într-o singură noapte, la poker. Dezvăluiri bombă de ultimă oră

“Regele barbutului” face dezvăluiri bombă! Cum a pierdut Gigi Becali 150.000 de euro într-o singură noapte, la poker. Detalii incredibile!

Ion Pârnică, zis şi “Regele barbutului”, a făcut dezvăluiri incendiare despre cea mai tare noapte de poker cu Gigi Becali. Prieteni de peste 40 de ani, cei doi au trăit momente de pomină şi au “rulat” sume de-a dreptul ameţitoare la jocurile de noroc. Acesta a decis să îl dea în vileag pe patronul FCSB după ce a refuzat să îl împrumute cu suma de 10.000 de euro pentru a ajunge la 0 cu datoriile.

“Eu cu Gigi Becali am jucat mereu împreună, de mici. I-am dat și eu lui, mi-a dat și el mie. Mă cunosc cu el de 40 de ani. Să vă zic o partidă pe care am făcut-o împreună. Acum câțiva ani l-am curățat de 150.000 €, într-o singură noapte, la poker. Nu a fost nicio problemă. Eram mai mulți la masă, cu fise… S-a achitat rapid de plată. Barbut nu am jucat niciodată cu el. Doar poker”, a mai spus Ion Pârnică.