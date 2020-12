Cum a pierdut Dan Negru un apartament în București. Decizia radicală pe care a luat-o

Dan Negru este una din vedetele cele mia populare de la Atena 1. Asta și prin prisma celebrelor Revelioane pe care le-a moderat de-a lungul anilor. Numai că, în trecutul său au fost câteva decizii pe care le regretă, într-un fel sau altul.

În urmă cu 20 de ani Dan Negru alegea Bucureștiul pentru cariera sa viitoare. Pe de-o parte alegerea a fost una bună. Dar, pe de alta, din punct de vedere personal, lucrurile nu au fost întodeauna așa cum și-a imaginat Dan Negru.

Cu o soție stomatolog și cu doi copii, Dan Negru recunoaște, într-un interviu recent, că a fost greu, mai ales pentru familie, dar în cele din urmă lucrurile s-au rezolvat. Un tip retras, când vine vorba de familie, Dan Negru și-aduce aminte cu nostalgie de început.

În Timișoara fiind, Dan Negru alături de cea care avea să-i devină soție, au decis să nu facă nuntă cu mulți invitați. Astfel că, povestește Dan Negru , au decis să facă nunta acasă, într-un cadru restrâns și intim. Lucrul inedit la acest moment din viața lor, este că Dan Negru și viitoarea lui soție aveau să piardă un apartament, ca dar de nuntă.

Când ne-am căsătorit, aveam opțiunea unei nunți cu sute de invitați, cu vedete, alai de lăutari şi poze în reviste. Ne-am căsătorit doar noi şi familia. Cred că am pierdut atunci un apartament, ca dar de nuntă, dar ce frumos a fost aşa.” a povestit vedeta celor de la VIVA .

”Soția mea e medic stomatolog. Dci n-are nimic de a face cu showbiz-ul. Faptul că eu fac televiziune nu înseamnă că trebuie să ne arătăm familia oriunde şi oricând. Treaba asta n-o fac doar de acum, am făcut-o dintotdeauna.

Recent, din surse anonime, s-a aflat că celebrul moderator pregătește un show de zile mari, ca și în anii trecuți, având invitați surpriză, din spațiul public românesc. Printre vedetel despre ca s-a zvonit că ar putea să apară la Revelion 2021, se numără și Elena Udrea, care ar fi filmat deja câteva momente inedite în cadrul filmărilor pentru Revelion 2021. Cât despre Dan NEgreu, este mândru că a putut ajunge până aici, declarând:

”E al 21-lea an în care prezint Revelionul, dar nu a fost nicio strategie ca să fac asta. Ca să fiu fair play, am prezentat și Revelion la TVR, înainte de a ajunge la Antena1. Dar continuitatea Revelionului cu Negru n-a fost o strategie. Televizunea din România, ca breaslă, nu are strategii, funcționează pe principiul “bara din față”.

Așa și eu cu Revelioanele. Culmea, online a consolidat Revelionul meu cu celebrele virale “face Revelionu cu Negru”. Fără on-line, care a construit imaginea Revelionului cu Negru, nu ajungeam la performanța asta în televizune, pentru că televizunea ca breaslă nu are strategii. E de azi pe mâine. Online mi-a construit imaginea asta de „rege al Revelioanelor”.